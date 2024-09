Ako udržiavať rolety a žalúzie čisté?

Základným pravidlom je čistiť žalúzie a rolety preventívne a pravidelne.

Pri čistení svojpomocne môže ľahko dôjsť k poškodeniu jednotlivých lamiel, preto buďte veľmi opatrní.

Čistenie roliet a horizontálnych žalúzií

Pri čistení textilných roliet aj horizontálnych žalúzií sa zamerajte na bežné postupy čistenia. Veľmi dôležité je dbať na prevenciu a nenechať údržbu až na poslednú chvíľu. Konzolky často oprašujte a utierajte. Interiérové horizontálne žalúzie majú vcelku nenáročnú údržbu. Žalúzie pomerne jednoducho zbavíte prachu buď jednoduchým otrením prachovkou, pomocou vysávača môžete šetrne vysať za použitia príslušného nadstavca prach, alebo ich očistite šetrným zotretím vlhkou handričkou. Vonkajšie žalúzie a rolety čistite 2x do roka. Bývajú pokryté prachom a v lete plné peľu z kvetov a stromov. Žalúzie sklopte do zvislej polohy a opláchnite ich vodou. Špongiou či mäkkou handričkou, umyte mydlovou alebo jarovou vodou a potom dôkladne penu zo žalúzií spláchnite.

Čistenie žalúzií pomocou kief

Pri použití kefového stroja, takzvaného mixéra, sa jednotlivé lamely môžu zaprať veľmi ľahko, preto buďte opatrní. U niektorých materiálov sa môže po stranách tiež objaviť štiepeniu. Prístroj sa pripája k stroju na čistenie kobercov vydávajúcim značný hluk, na čo sa musíte pripraviť. Je potrebné postupovať veľmi obozretne. Skúste sa tiež pozrieť po praktickom čističi žalúzií vo forme prachovky alebo stierkach na čistenie niekoľkých lamiel zároveň.

Čistenie žalúzií pomocou ultrazvuku

Ďalšou možnou metódou je čistenie žalúzií pomocou ultrazvuku. Ultrazvuk ale nemôže úplne kvalitne vyčistiť niektoré typy materiálov. Je určený najmä pre čistenie pevných materiálov, ako sú kovy, zlato … Vo vode s čistiacim roztokom je vplyvom vysokofrekvenčnej energie vytvorený podtlak a pretlak. Podtlak spôsobí bublinky a tie uvoľnia nečistoty usadené na predmetoch. Je to rýchlejší spôsob a žalúzie zostanú oveľa čistejšie.

Čistenie žalúzií pomocou sprchy

Pri použití špecializovanej sprchy sa na všetky lamely z jednej konzoly navlečie zvláštny igelitový tunel a na ne potom steká po žalúziách voda s čistiacim prípravkom z hlavice pripevnenej na konzolu. Voda je hnaná zo spodnej nádoby čerpadlom kolobehom do hlavice neustále do kola. Žalúzie zostanú po vyčistení mokré a odkvapkáva z nich voda. Dajte si pozor na prudké slnko alebo bezprostrednú blízkosť akéhokoľvek kúrenia, kedy sa môžu teplom skrútiť.

Čistenie vertikálnych žalúzií v špecializovanej čistiarni

Pri tomto čistení vás technológie nijako neobmedzujú, pretože demontáž aj spätná montáž zaberie minimum času. Čistenie prebieha veľmi rýchlo a v jeden deň môžu byť žalúzie demontované a nasledujúci deň namontované späť na okná. Niektoré čistiarne vám tiež umožnia skladovanie počas maľovania či rekonštrukcie. Vlastné čistenie je vždy prispôsobené danému typu lamiel a stupňu ich znečistenia. Je vždy navolená teplota čistiaceho kúpeľa a doba, po ktorú sú žalúzie čistené. Jednotlivé materiály znesú rôznou záťaž. Pri samotnom čistení dôjde ku kontinuálnemu pohybu jednotlivých lamiel v čistiacom kúpeli, čo zaručuje veľmi šetrné zaobchádzanie. Sú použité iba čistiace prípravky, ktoré odporúča výrobca pre danú technológiu zaručujúca zachovanie pôvodných vlastností vašich žalúzií.

Čistenie roliet

Pri čistení roliet záleží hlavne na tom, z akého sú materiálu. Ak sa vaše rolety dajú prať, najprv pomocou vysávača odstráňte prach a nečistoty. Potom zložte rolety a pohodlne si ich rozložte na zemi a očistite veľmi jemnou kefkou. Do vane dajte vlažnú vodu so šetrným umývacím prostriedkom, rolety do nej preneste a nechajte žalúzie namočené. Utrite zostávajúce nečistoty hubkou a na škvrny použite jemnú kefku a vykefujte ich. Rolety nakoniec vysprchujte, rozložte ich na šnúru alebo na sušiak a nechajte úplne vyschnúť. Potom ich suché zavste. Ak sa materiál prať nesmie, je potrebné vyčistiť len špinavé miesta a fľaky. Najprv je potrebné rolety vysať a potom jemným čistiacim prostriedkom a vlhkou handrou vyčistite znečistené miesta, umyte ich čistou vodou a vysušte ich suchým uterákom. Ak si na to netrúfate, obráťte sa na špecializovanú firmu.