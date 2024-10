Ako udržať svoju termosku bez škvŕn a zápachu? Objavte tajné triky!

Termoska či termofľaša, to je praktický pomocník po celý rok. V lete uchová nápoje chladné, v zime vám pomôže dopriať si teplý nápoj na zahriatie. Ako sa starať o termosky, aby v nich neboli škvrny, usadeniny ani zápach a aby vám slúžili čo najdlhšie?

Údržba termosky je trochu iná, než na akú ste možno zvyknutí pri typickej opakovane použiteľnej fľaši alebo nádobe. Hoci mnoho termosiek tvrdí, že ich možno umývať v umývačke riadu, pokiaľ ich umiestnite na horný stojan, v prípade pochybností je vhodné umývať ich v ruke, aby sa nepoškodila izolácia. Existuje niekoľko jednoduchých tipov a trikov, ktorými sa môžete riadiť, aby vaša termoska zostala v najlepšej kondícii po mnoho rokov.

Prečítajte si všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako termosku vyčistiť.

Je jedno, aký nápoj v termoske nosíte. Vždy po každom použití by ste ju mali vymyť a občas jej dať aj trochu viac starostlivosti, pokiaľ zistíte, že sa jej povrch zafarbil alebo že práve nevonia. Strážiť by ste mali tiež to, aby sa okolo tesniacej gumy alebo vo viečku neurobila pleseň.

Starostlivosť podľa materiálu

Niektoré termosky sú vo vnútri sklenené, ale termofľaše, ktoré sú určené na to, aby ste ich nosili so sebou, a aby teda vydržali aj prípadné nárazy, bývajú z nerezovej ocele. To znamená, že nesmiete používať nič, čo by poškodilo ich ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje korózii. (Narušuje ju napríklad aj neriedený ocot alebo koncentrovanejší roztok soli.)

Dôležité je pozrieť sa na odporúčanie výrobcu, či je možné konkrétnu termosku dať do umývačky. A pokiaľ nie, rozhodne s tým neexperimentujte a radšej ju umývajte ručne, pretože by ste mohli poškodiť tesnenie a tým si ju znehodnotiť.

Ako často umývať a dezinfikovať termosku?

Termosku umývajte rovnako často ako napríklad hrnček, do ktorého si dávate kávu, teda denne. Minimálne ju po každom použití vypláchnite vodou s trochou prípravku na riad, pretrepte a prepláchnite čistou vodou. Termosku skladujte čistú a s pootvoreným viečkom, aby do nej mohol vzduch. Raz za čas by ste ju mali vydezinfikovať – ​​zhruba raz za týždeň, maximálne za dva. Dezinfekciu si pritom zaslúži nielen samotná termoska, ale aj viečko.

V termoske ani v termofľaši nenechávajte nápoj zatvorený niekoľko dní, pretože to podporuje vznik plesní a zápachu.

Ako vyčistiť a dezinfikovať termosku

Na riadne vymytie a dezinfekciu súčasne použite napríklad jedlú sódu – stačí pár lyžičiek. Zalejte ju horúcou, ale nie vriacou vodou, zavrite do termosky a poriadne pretrepte. Pozor: Neplňte termosku až po okraj, aby vám napenená tekutina po otvorení nevystriekla na ruky! Aj preto má byť voda síce horúca, ale nie vriaca.

Nelejte do nej vriace tekutiny

Vriacu vodu ani iné tekutiny (čaj, káva) do termosky nelejte z bezpečnostných dôvodov. Pri otvorení môžu ľahko vyprsknúť a škaredo vás opariť.

Pri silnejšom znečistení môžete vodu so sódou nechať vo fľaši aj cez noc. Namiesto sódy je možné dať aj pár lyžíc obyčajného octu, len to nepreháňajte s množstvom a nenechávajte ho v termoske dlho, aby neohrozoval povrch, ak je termoska kovová. Ocot odstráni aj zápach.

Ak na stenách zostanú aj potom nejaké nečistoty alebo zafarbenie, použite kefu na fľaše – v prípade nerezovej termosky takú, ktorá nepoškriabe povrch. A ak nemáte kefu, ktorá sa zmestí do hrdla fľaše, pridajte do vody surovú ryžu, zatvorte a poriadne pretrepte – ryžové zrnká pomôžu nánosy mechanicky utrieť. Potom termosku vždy vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a nechajte vyschnúť.

Ak nosíte strojček na zuby alebo zubné náhrady, možno poznáte čistiacu schopnosť tabliet na zubné náhrady. Sú tiež účinným spôsobom, ako vyčistiť termosku!

Naplňte 1/2 až 3/4 termosky teplou vodou.

Vhoďte do termosky tabletu a nechajte ju pôsobiť, kým neprestane šumieť, teda 5 až 10 minút.

Použite kefu na fľaše alebo čistiacu handričku s horúcou vodou, aby ste vnútro termosky dôkladne finálne vyčistili. V prípade potreby postup opakujte.

Ako odstrániť škvrny

Termoska je zafarbená od čaju či kávy a sú na nej hnedé škvrny alebo usadeniny? Môžete ich odstrániť s pomocou prášku do pečiva. Je v ňom obsiahnutá jedlá sóda, takže pokiaľ ju nemáte k dispozícii, kypriaci prášok je skvelý pomocník – má tiež odmasťovacie a bieliace účinky. Fľašu naplňte horúcou vodou, vsypte prášok, nechajte pôsobiť asi pol hodiny, potom zatvorte, pretrepte a následne vylejte a prepláchnite. Škvrny je možné odstrániť aj tým, že termosku naplníte jemnejšou ľadovou drvinou, do ktorej zamiešate lyžičku soli a pretrepete – aj potom ju treba dôkladne vymyť.

Kedy je čas termosku vyhodiť?

Každá termoska raz doslúži. Ako to poznáte? Vyhoďte ju, keď už neizoluje, takže neplní svoju funkciu. Mali by ste ju prestať používať aj vtedy, ak na vnútornej strane objavíte nejaké väčšie ryhy alebo praskliny, alebo pokiaľ sa vám nedarí odstrániť z tesnenia a viečka pleseň.