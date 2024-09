Ako správne skladať a sušiť drevo do krbu. Jedine správnym skladovaním a sušením dosiahnete vysokú výhrevnosť

Pre zakurovanie v krboch je vždy potrebné poriadne vyschnuté drevo. Jedine ak je drevo suché, tak má ideálne vlastnosti a dostatočne vysokú výhrevnosť. Ak by bolo vykurovacie drevo ešte mokré, tak by sa vám vlhké sadze usadzovali v komíne, drevo by produkovalo oveľa viac dymu a tiež by jeho výhrevnosť bola minimálna. Jedine správnym skladovaním a sušením dosiahnete potrebných vlastností.

Ako správne skladať a sušiť drevo do krbov?

Miesto

Vždy si určite miesto, kde budete drevo sušiť, najideálnejšie sú drevníky. Ak nemáte drevník, tak sa ponúka priestor pozdĺž domu alebo vytýčené priestranstvo, ktoré bude slúžiť len pre drevo.

Podloženie

Drevo nesmie počas sušenia prísť do kontaktu s vodou, vždy dajte pozor, aby drevo neležalo na zemi. Podložte ho paletami alebo doskami či iným drevom, ktoré bude kolmo k rovnanému drevu. Od zeme dokáže drevo nasiaknuť veľa vody a tak je potrebné, aby od zeme prúdil vzduch.

Zastrešenie

V drevárni, ani pozdĺž domu nemusíte zastrešenie riešiť, pretože drevo chráni strecha, ale ak je drevo na voľnom priestranstve, tak sa k nemu nesmie dostať dážď. V najhoršom prípade použite plachtu, ktorú pevne napnite cez zrovnané drevo. Problémom plachty však je, že sa na nej zráža voda.

Ideálne možnosťou je postavenie základnej konštrukcie so skosenou strieškou, z ktorej bude voda stekať preč.

Vyrovnávanie

Ak skladáte drevo do kôpok, tak sa nejedná o ideálnu možnosť, pretože drevo uprostred kôpky zle vyschne. Vždy drevo rovnajte do radov, ktoré budú medzi sebou vzdialené 5-15 cm, aby medzi nimi mohol prúdiť vzduch.

Štiepané drevo

Drevo vždy musí byť aspoň rozštiepané na základné diely. Ak by ste nechali zrovnané celej kláty, tak tým výrazne predĺžite dobu sušenia.

Tvrdé a mäkké drevo

Nikdy spoločne neukladajte tvrdé a mäkké drevo. Tvrdé drevo ako je dub, alebo buk, schne oveľa dlhšie ako mäkké drevo akým je smrek, borovica a iné.

Doba sušenia

Na drevo nemyslite na poslednú chvíľu, ale minimálne pol roka pred začiatkom vykurovacej sezóny. Úplne ideálna doba sušenia je 1 rok pre mäkké drevo a 2 roky pre tvrdé drevo.