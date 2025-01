Ako správne kŕmiť sliepky v zime? Doplnky bielkovín kefírom a drvenými škrupinami, radí odborníčka

Zima môže byť pre sliepky náročným obdobím, no ak sú správne kŕmené a majú vyhovujúce podmienky, môžu ju prežiť v plnej kondícii. Aké krmivo im podávať, aby mali dostatok živín a bielkovín? Ako sa postarať o ich zdravie a zaručiť, že si zimu prežijú bez problémov? Tieto otázky si kladie každý chovateľ sliepok, a odpovede na ne vám prinášame v tomto článku.

Správne krmivo a jeho výber

V zime je kŕmenie sliepok ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Najjednoduchším a najúčinnejším riešením sú šrotované zmesi, ktoré poskytujú takmer všetky potrebné živiny, minerály a vitamíny. Tieto zmesi sú dostupné v rôznych formách, najbežnejšie sú granule alebo jemný šrot, pričom väčšie balenia sú výhodnejšie pre väčšie chovy. Sliepky tiež radi zjedia pšenicu, ktorá je pre ne výživná, no samotná nemusí pokryť všetky ich potreby po bielkovinách a mineráloch. Preto je dobré pšenicu kombinovať s kompletnými kŕmnymi zmesami.

V prípade väčších výbehov môžu sliepky nájsť bezstavové živočíchy, ktoré im pomôžu doplniť bielkoviny, ktoré strácajú pri znášaní vajec. Ich prirodzený inštinkt ich vedie k tomu, aby sa vrhli na hľuzovky, dážďovky alebo zvyšky mäsa, ktoré im poskytnete. Rozhádzanie kociek mäsa po výbehu zabezpečí, že každá sliepka dostane svoj kúsok a nič nezostane nepovšimnuté.

Doplnenie bielkovín a vitamínov

Na obohatenie stravy sliepok o bielkoviny môžete pridať kefír, ktorý je veľmi prospešný a lacný, ak ho pripravíte z čerstvého mlieka. Mlieko, ktoré sa už trošku zrazilo, je taktiež ideálne pre sliepky, ak pochádza z čerstvého mlieka. Okrem kefíru a mlieka sa na zimnú stravu hodia aj varené zemiaky, ktoré dodajú potrebnú energiu. Zelenina ako varené cukety alebo dyne im okrem iného dodajú vitamíny a vlákninu. Sliepky milujú aj zvyšky ovocia a zeleniny z kuchyne, ktoré im môžu vylepšiť stravu.

Slnečnicové semienka sú pre sliepky skvelou pochúťkou, ktorá nielen zlepšuje ich perie, ale zároveň im dodáva potrebnú energiu počas chladných dní. Môžete im ich podávať aj v zime, keď majú obmedzený prístup k zelenej tráve. Takéto sa im veľmi páčia a pri troche trpezlivosti sa môžu naučiť brať ich aj z ruky. Ďalším skvelým doplnkom sú sušené kopřivy, ktoré obsahujú množstvo vitamínov a minerálov. Stačí ich jednoducho pridať do kŕmnej zmesi, aby sa zabezpečil prísun nevyhnutných živín.

Vitamíny a minerály pre nosnice

Nosnice, ktoré sú v období znášania vajec, potrebujú doplniť aj vápnik, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu škrupiny. Preto je vhodné do kŕmnej zmesi pridať vitamínové a minerálne prípravky, ktoré obsahujú vápnik. Nezabúdajte ani na podávanie rozdrvených skořápok, ktoré si sliepky budú brať podľa potreby. Tieto prírodné doplnky sú ideálnym zdrojom vápnika. Pre kurčatá rôzneho veku sú k dispozícii špeciálne kŕmne zmesi, ktoré zohľadňujú ich rýchly rast a výživové potreby.

Časté kŕmenie a správny pitný režim

Sliepky by mali mať prístup k potrave počas celého dňa. Ak im zabezpečíte nepretržitý prístup k jedlu, budete mať istotu, že nič nevynechajú. Bežné kŕmne zmesi ich uspokoja a nebude hroziť, že by sa prejedli. Avšak maškrty, ako slnečnicové semienka, je lepšie podávať len obmedzene, aby sa neprejedli.

Rovnako dôležitý je pitný režim. Sliepky musia mať stále prístup k čistej vode. Ak používate bežné nádoby, je potrebné vodu meniť každý deň, ale v prípade napájačky stačí výmena vody niekoľkokrát do týždňa. Do vody môžete pridať rôzne prípravky, ktoré podporujú zdravie a trávenie sliepok, a vďaka nízkemu pH môžu pomôcť predchádzať niektorým ochoreniam.

Zimné podmienky: Aké opatrenia prijať?

Chlad a sneh sliepkam nevadia, ak majú zabezpečené kvalitné kŕmenie a pohodlný, suchý kurník. Ten by mal byť čistý a vybavený podstielkou z pilín alebo slamy. Kurník by mal byť priestranný, aby sliepky mali priestor na pohyb, a mal by byť dobre izolovaný, aby sa zabránilo prílišnému chladu. Zateplený kurník je ideálny, no stále musí byť dostatočne vetraný, aby sa neprehrial a nevytváral vlhké prostredie, ktoré môže spôsobiť zdravotné problémy.

Teplota v kurníku by mala byť len mierne nad nulou, pretože ani chladné teploty sliepkam neublížia, pokiaľ majú prístup k dostatočne výživnej strave a vode. Na ochranu pred zamrznutím vody môžete pod napájačky umiestniť vyhrievaciu podložku alebo pridať kvapku jedlého oleja do vody, ktorý vytvorí na povrchu vodnej nádrže ochranný film.

Zateplenie a starostlivosť o kurník

Ak kurník zateplíte polystyrénom, dbajte na to, aby sa sliepky k nemu nedostali. Milujú totiž klovanie do polystyrénu, a tým by mohli narušiť izoláciu. Ak zima prinesie extrémne mrazy, je lepšie sliepky na noc nepúšťať von, ak je kurník dostatočne priestranný a zabezpečuje im všetky potrebné podmienky.

Zima môže byť náročným obdobím pre chov sliepok, ale s tým správnym kŕmením, prístupom k čistej vode a pohodlným kurníkom sa vaše sliepky môžu cítiť zdravo a pohodlne aj počas chladných mesiacov. Nezabúdajte na to, že aj v zime potrebujú miesto na popelenie, ktoré ich chráni pred vonkajšími parazitmi. Vytvorením optimálnych podmienok pre zimovanie sa postarajte o to, aby boli vaše sliepky zdravé a spokojné po celý rok.