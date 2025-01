Ako sa raz a navždy zbaviť krtkov zo záhrady: Efektívne spôsoby, ktoré skutočne fungujú

Pre záhradkárov nie je nič frustrujúcejšie ako nevítané návštevy krtka, ktorý svojimi kopčekmi hliny ničí dokonalý trávnik. Hoci v rozprávkach pôsobí roztomilo, v realite vie narobiť nemalé škody. Ako teda docieliť, aby si tento malý podzemný „kopáč“ našiel iné útočisko a vaša záhrada zostala neporušená?

Je krtko chránený? Aké sú pravidlá?

Predtým, než podniknete akékoľvek kroky na jeho odstránenie, je dôležité si uvedomiť, že krtko patrí medzi chránené druhy. Jeho usmrtenie je zakázané, ak nejde o prípady, keď spôsobuje neprimerané škody alebo predstavuje zdravotné riziko. Ak teda chcete krtka vyhnať, musíte sa spoľahnúť na humánne metódy, ktoré ho prirodzene prinútia opustiť vašu záhradu.

Tradičné metódy: Sú ešte účinné?

Kedysi sa na krtka čakalo s motykou v ruke a striehli sme, kedy sa objaví. Hoci táto metóda môže byť efektívna, je časovo náročná a nehumánna. Dnes už existujú modernejšie a jednoduchšie spôsoby, ktoré nevyžadujú neustálu pozornosť.

Domáce zvieratá ako prirodzená ochrana

Ak máte doma psa alebo mačku, umožnite im voľný pohyb po záhrade. Psy krtkov svojím hrabaním a pobehovaním odstrašia, zatiaľ čo mačky sú rodení lovci a pre krtka predstavujú veľké nebezpečenstvo. Ich prítomnosť ho prinúti nájsť si pokojnejšie miesto.

Rastliny, ktoré krtka odradia

Krtko má mimoriadne citlivý čuch a niektoré rastliny mu spôsobujú veľké nepríjemnosti. Ak ich vysadíte po celej záhrade, vytvoríte pre neho nehostinné prostredie. Medzi účinné rastliny patria:

Baza čierna – jej výrazná aróma ho odpudzuje.

– jej výrazná aróma ho odpudzuje. Aksamietnice – účinne odpudzujú nielen krtkov, ale aj ďalších škodcov.

– účinne odpudzujú nielen krtkov, ale aj ďalších škodcov. Korunkovka kráľovská – jej cibuľky produkujú intenzívny zápach, ktorý krtkovi prekáža.

– jej cibuľky produkujú intenzívny zápach, ktorý krtkovi prekáža. Cesnak a cibuľa – klasické plodiny, ktoré svojou vôňou odrádzajú podzemných škodcov.

Ako pomáha pravidelná starostlivosť o trávnik

Čím lepšie udržiavate svoj trávnik, tým menej príťažlivý bude pre krtka. Tu je niekoľko tipov, ako mu pobyt na vašej záhrade znepríjemniť:

Pravidelne koste trávnik – nízka tráva neponúka krtkovi dostatočný úkryt.

– nízka tráva neponúka krtkovi dostatočný úkryt. Používajte špeciálne hnojivá – niektoré obsahujú látky, ktoré ho prirodzene odpudzujú.

– niektoré obsahujú látky, ktoré ho prirodzene odpudzujú. Aplikujte tekuté repelenty do pôdy – prírodné alebo komerčné prípravky môžu byť účinné.

Komerčné odpudzovače: Fungujú?

Na trhu je množstvo produktov určených na odpudzovanie krtkov. Ich účinnosť sa líši, no mnohí záhradkári si pochvaľujú:

Vibračné odpudzovače – pracujú na batérie alebo solárnu energiu a vysielajú vibrácie, ktoré krtkov rušia.

– pracujú na batérie alebo solárnu energiu a vysielajú vibrácie, ktoré krtkov rušia. Zápachové odpudzovače – silné pachy, ktoré im prekážajú.

– silné pachy, ktoré im prekážajú. Ultrazvukové odpudzovače – vysokofrekvenčné zvuky, ktoré krtkov vyháňajú.

Domáce triky: Lacné a účinné riešenia

Ak nechcete investovať do drahých produktov, vyskúšajte domáce riešenia. Napríklad cmar so srvátkou – tento „kokteil“ nalejte priamo do krtincov a sledujte, ako sa krtko rýchlo poberie inam.

Zaujímavé fakty o krtkoch

Majú slabý zrak, ale nie sú úplne slepí .

. Dokážu vnímať pachy každou nosnou dierkou zvlášť , čo im pomáha pri orientácii v podzemí.

, čo im pomáha pri orientácii v podzemí. Ich priemerná dĺžka života je okolo 6 rokov .

. Nie sú hlodavce, ale hmyzožravce , živia sa hlavne larvami, červami a hmyzom.

, živia sa hlavne larvami, červami a hmyzom. Jeden krtko si môže nárokovať územie až do 27 000 m² .

. Pri kopaní tunelov dosahujú rýchlosť až 5 metrov za hodinu.

Ako sa definitívne zbaviť krtka?

Ak chcete dosiahnuť, aby vaša záhrada zostala bez krtkov, kombinujte viaceré metódy. Vysádzajte rastliny, ktoré ich odpudzujú, pravidelne sa starajte o trávnik a skúste komerčné alebo domáce odpudzovače. Ak máte psa alebo mačku, ich prirodzený inštinkt môže byť tou najlepšou ochranou.

S trochou trpezlivosti a správnymi postupmi môžete krtka vyhnať raz a navždy!