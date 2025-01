Ako naučiť papagája hovoriť? Pár jednoduchých krokov, ktoré vám pomôžu rozrozprávať vašeho miláčika

Papagáje sú známe svojou schopnosťou napodobňovať zvuky, no nie každý z nich sa stane vynikajúcim hovorcom. Ak chcete, aby váš papagáj niečo povedal, je dôležité vybrať si správny druh. Odborníci odporúčajú napríklad Afrického šedého papagája (Žako), ktorý patrí k najväčším hovorcovským talentom. Taktiež papagáje ako Amazonky, Kakadu, Mníšek šedý alebo Senegalský papagáj majú predispozície k napodobňovaniu zvukov, a to vrátane ľudskej reči. S týmito papagájmi máte dobré šance, že sa vám podarí naučiť ich rozprávať. Ako na to? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pokrok pri výučbe hovorenia.