Ako na úspešné dodržanie novoročných predsavzatí? 5 zásad, ktoré vám pomôžu

Každý nový rok so sebou prináša šancu začať niečo nové, zmeniť svoj život a dosiahnuť veci, na ktoré sme sa doteraz možno ani neodvážili. Veľa ľudí si dáva predsavzatia, aby zlepšili svoj život – či už ide o chudnutie, učenie sa nových zručností, alebo zmenu životného štýlu. Ale ako zabezpečiť, že tento rok bude výnimkou a vaše predsavzatie neostane len na papieri? Pozrite sa na naše tipy, ktoré vám pomôžu vytrvať a dosiahnuť vytúžený úspech.

1. Nastavte si reálne ciele

„Schudnem 10 kilogramov za mesiac“, „Začnem behať každý deň“ alebo „Zarobím milión“ – tieto ambiciózne ciele znejú veľmi lákavo, no v praxi sa často ukážu ako nereálne. Niekedy sa pod tlakom veľkých očakávaní rýchlo vyčerpáme a po pár týždňoch už nemáme žiadnu energiu pokračovať. Takéto predsavzatia sú síce motivujúce, no väčšinou sa z nich stáva len ďalší dôvod na sklamanie, pretože nie sú prispôsobené vašim schopnostiam a životným podmienkam.

Naša rada

Začnite s cieľmi, ktoré sú v rámci vašich možností a zodpovedajú vašim každodenným povinnostiam. Buďte realistickí a zvážte, koľko času môžete skutočne venovať plneniu svojich predsavzatí. Ak sa rozhodnete schudnúť, zamerajte sa na postupné zlepšovanie a nesnažte sa dosiahnuť všetko hneď. Dôležité je postupovať krok za krokom a sledovať svoje pokroky. Uvidíte, že aj malé úspechy vám pomôžu udržať motiváciu.

Zaujímavý výskum

Podľa štúdie z roku 2020 až 77 % ľudí dodržalo svoje predsavzatie počas prvého týždňa. Po mesiaci sa toto číslo znížilo na 55 %, po troch mesiacoch na 43 %, a po pol roku už len 40 %. Po dvoch rokoch sledovania sa podarilo dodržať predsavzatie len 19 % účastníkov.

2. Vydržte aj keď to bolí

Každá zmena si vyžaduje čas a námahu. Ak ste sa rozhodli začať pravidelne cvičiť alebo upraviť svoj jedálniček, je normálne, že sa budete cítiť unavení alebo nespokojní. Mnoho ľudí sa vzdáva, keď prvotné nepohodlie pretrváva. Ale aby sa nový návyk stal súčasťou vášho života, musíte byť ochotní znášať začiatky, ktoré môžu byť ťažké.

Naša rada

Nevzdávajte sa hneď na začiatku. Prekonajte nepríjemné pocity, pretože sú súčasťou procesu. Odborníci tvrdia, že trvá približne 21 dní, kým si vytvoríte nový návyk. Po tomto období by sa mala začať dostavovať prvá spokojnosť a zlepšenie. Udržte si túto disciplínu, aj keď nevidíte okamžité výsledky.

3. Chyby nie sú zlyhania

Je dôležité si uvedomiť, že nie ste stroj. Nikto z nás nie je bezchybní a občas sa môže stať, že porušíme svoje predsavzatie. Ak ste sa rozhodli prestať jesť sladkosti a na rodinnej oslave si nedokážete odolať koláču, neznamená to, že ste zlyhali. Ak ste si naplánovali šetriť, ale podľahli ste pokušeniu kúpiť si niečo nové do šatníka, stále ste na správnej ceste.

Naša rada

Nenechajte sa odradiť. Jeden malý prehrešok vás nevráti na začiatok. Dôležité je pokračovať v úsilí a nesúdiť sa za menšie chyby. Avšak dávajte si pozor, aby sa tieto výnimky nestali pravidlom, pretože inak by mohli skôr zničiť vašu motiváciu, ako ju posilniť.

4. Rozdeľte veľké ciele na menšie kroky

Veľké ciele sú možné, ak ich rozdelíte do menších, dosiahnuteľných úsekov. Ak si stanovíte cieľ jesť viac zeleniny, nemôžete zjesť kilo denne. To isté platí pri chudnutí – desať kíl za mesiac je ťažko dosiahnuteľný cieľ, ale ak si ho rozdelíte na 5 mesiacov, už to vyzerá reálnejšie. Takto môžete rozložiť aj fyzickú aktivitu – miesto 10 000 krokov denne, si ich rozdeľte do menších úsekov počas dňa.

Naša rada

Plánujte menšie, postupné kroky, ktoré sa stanú súčasťou vášho každodenného života. Ak sa rozhodnete chodiť viac, začnite s dvoma kilometrami ráno, dvoma cez deň a zvyškom večer. Tento režim si rýchlo osvojíte a bude jednoduchšie pokračovať, až kým sa nestanete zvyknutí na nový režim.

5. Nastavte si pozitívny prístup

Vaša psychika hrá kľúčovú rolu pri dosahovaní cieľov. Ak sa k predsavzatiu postavíte ako k nevyhnutnej a nepríjemnej povinnosti, asi sa nevydržíte. Ak si ale vybudujete pozitívny prístup a budete sa tešiť z každého pokroku, výsledky sa dostavia oveľa skôr.

Naša rada

Zaobchádzajte s novoročnými predsavzatiami ako s pozitívnym nástrojom, ktorý vám pomôže zlepšiť váš život. Uvedomte si, aké potešenie a radosť vám prinesú výsledky. Predstavte si, že sa cítite lepšie, že dosiahnete cieľ a že sa stanete šťastnejšími. Tento pozitívny prístup vás bude motivovať, aj keď sa vyskytnú prekážky.

Na záver je dôležité si uvedomiť, že k úspechu vedie cesta, ktorá si vyžaduje čas, vytrvalosť a rozumné rozdelenie cieľov. Krok za krokom, deň za dňom – týmto spôsobom sa dostanete k úspechu, ktorý vám prinesie spokojnosť a šťastie.