Ako efektívne odstrániť baktérie z domácnosti po prekonaní chrípky. Prečo nestačí len čistenie a ako správne dezinfikovať?

Po prekonaní chrípky sa vaše telo zotavuje, horúčka ustúpila a konečne sa môžete nadýchnuť čerstvého vzduchu. Avšak, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko mohlo zostať vo vašej domácnosti po chorobe? Aj keď sa cítite zdraví, baktérie a vírusy môžu prežívať na rôznych povrchoch vo vašom okolí. Ak ich neodstránite dôkladne, môžete sa vystaviť riziku opätovného ochorenia.

Predstavte si, že ste celý týždeň preležali na pohovke s horúčkou. Na dosah ruky ste mali vreckovky, šálku s čajom a ovládač od televízie. Na prvý pohľad vyzerá všetko čisté, no práve pohovka, vankúše či ovládač môžu byť plné baktérií a vírusov. Nestačí len povrchovo utrieť prach alebo prejsť povrchy vlhkou handričkou. Čistenie a dezinfekcia sú dve odlišné činnosti, ktoré je potrebné kombinovať pre účinnú ochranu zdravia.

Čistenie zahŕňa odstránenie viditeľnej špiny a nečistôt pomocou mydla alebo bežných čistiacich prostriedkov. Dezinfekcia je však ďalší dôležitý krok, ktorý priamo ničí baktérie a vírusy. Ak preskočíte čistenie a použijete len dezinfekciu, vrstvy nečistôt môžu zabrániť účinnému pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Preto je nevyhnutné postupovať systematicky a správne.

Začnite so všetkými textíliami v domácnosti. Posteľná bielizeň, deky, obliečky na vankúše alebo poťahy na sedacie súpravy by sa mali prať na najvyššej teplote, ktorú materiál znesie. Pre väčšiu účinnosť pridajte špeciálny dezinfekčný prostriedok určený na pranie. Nezabúdajte, že baktérie a vírusy sa môžu udržiavať aj vo vláknach látok. Použité vreckovky a handričky radšej vyhoďte alebo dôkladne operte.

Zamerajte sa aj na povrchy, ktorých sa často dotýkate. Medzi ne patria kuchynské linky, kľučky, vypínače, diaľkové ovládače, mobilné telefóny či počítačové klávesnice. Najprv odstráňte prach a mastnotu pomocou čistiaceho prostriedku a až následne aplikujte dezinfekčný prípravok. Nezabudnite ho nechať pôsobiť dostatočne dlho podľa pokynov na obale. Rýchle pretrenie nestačí, pretože vírusy potrebujú čas na úplné zničenie.

Ako sa zbavujete prechladnutia a chrípky?

Dôležitý je aj vzduch v miestnosti. Vírusy a baktérie sa môžu šíriť vzduchom, hlavne ak ste počas choroby minimálne vetrali. Otvorte dokorán okná a vetrajte aspoň 30 minút. Ak vlastníte čističku vzduchu, určite ju zapnite. Moderné modely sú schopné zachytiť aj tie najmenšie častice baktérií a vírusov, čo výrazne znižuje riziko opätovného nakazenia.

V kúpeľni venujte zvláštnu pozornosť čisteniu umývadla, vane, sprchového kúta a toalety. Tieto priestory sú náchylné na zhromažďovanie baktérií z vodných kvapiek a telesných tekutín. Použite silný čistiaci prostriedok s obsahom chlóru a dôkladne vyčistite detaily ako batérie, splachovač či odtoky.

Možno sa to zdá byť zdĺhavé a namáhavé, no investícia do dôkladného čistenia a dezinfekcie vám môže ušetriť ďalšie dni strávené v posteli a ochrániť zdravie vašich blízkych. Udržiavanie čistoty a bezpečnosti domova po prekonaní choroby nie je len o odstránení viditeľného neporiadku, ale hlavne o vytvorení prostredia, kde nemajú baktérie a vírusy šancu sa ďalej šíriť.