Ak príliš znížite kúrenie, môže sa to premietnuť aj do vášho bytu

Pripravujete sa na prvú zimnú sezónu vo vašej chalupe a nie ste si úplne istí, či ste všetko nastavili správne? Plánujete vyraziť na dovolenku a uvažujete o znížení alebo úplnom vypnutí kúrenia? Buďte opatrní pri nastavovaní príliš nízkych teplôt!

Dôležitosť správneho nastavenia kúrenia

Chcete šetriť na účtoch za energie? To je pochopiteľné, no prečo by ste mali drasticky znížiť kúrenie alebo ho úplne vypnúť, keď nie ste doma? Na prvý pohľad sa to môže zdať ako efektívny spôsob úspory, avšak môže to mať vážne následky. Len neopatrný človek by nechal svoju nehnuteľnosť bez dozoru, nechal by dvere otvorené a nijako sa o to nestaral. Prečo je to taký problém? Je naozaj nutné kúriť aj v prípade, že v dome nikto nie je?

Riziko prasknutých potrubí v zime

V chladných mesiacoch hrozí, že sa potrubia môžu prasknúť, najmä ak v nich zostane voda. Môže sa stať, že aj keď na chalupe zastavíte prívod vody, ak potrubie nedostatočne vyprázdnite, prasknutie je stále možné. Ako k tomu dochádza a prečo? Tento proces vám vysvetlí video z YouTube kanálu Concerning Reality.

Čo sa deje, keď potrubia zamrznú?

Keď vodovodné potrubie zamrzne, dôsledky závisia od toho, či je voda v potrubí pod tlakom alebo ide iba o zvyšok vody, ktorá nebola vypustená. Zmrznutím vody v potrubí dochádza k rozťahovaniu ľadu, ktorý vyvíja tlak smerom von. Tento tlak môže viesť k prasknutiu potrubia. Avšak, nie je to jediný možný následok. Silný tlak môže spôsobiť aj vytrhnutie sprchy zo steny, odpadnutie obkladačiek či poškodenie kovových vodovodných batérií.

Ak je voda v potrubí stále pod tlakom, teda stále prúdi, nie lenže z prasknutého potrubia začne praskať voda a miestnosť sa zaplaví, ale voda môže zamrznúť aj vďaka pokračujúcemu prúdeniu. To môže viesť k vytvoreniu „ľadového kráľovstva“ vo vašom dome, no odstránenie škôd spôsobených takouto katastrofou je žiadna ľahká úloha.

Prípad Spojených štátov

Každoročne sa obyvatelia Spojených štátov stretávajú s týmito problémami najmä v oblastiach, kde zvyčajne panujú miernejšie zimy a vodovodné systémy alebo domy nie sú pripravené na prudké teplotné výkyvy. V týchto regiónoch sa nedostatočne pripravenejšie infraštruktúry stretávajú s častými problémami spôsobenými nízkymi teplotami.

Nutnosť kúrenia počas zimy

Ak nevypustíte vodu z potrubí, je nevyhnutné udržiavať minimálnu teplotu v obytných budovách počas zimných mesiacov, vrátane kancelárií a iných priestorov. Udržanie teploty zabráni zamrznutiu potrubí a minimalizuje riziko prasknutia. Aj malé zníženie teploty môže významne prispieť k ochrane vašej nehnuteľnosti pred nečakanými škodami.

Aké teploty sú prijateľné a bezpečné?

Ak nejaká nehnuteľnosť nie je dlhodobo obývaná, postačuje udržiavať teplotu okolo 12 °C. Pre dlhšie obdobia, keď nie ste doma, je vhodné nastaviť kúrenie na minimálne 16 °C. Väčšina rastlín prežije teploty okolo 15 alebo 13 °C bez rizika zamrznutia potrubí, avšak pri takýchto teplotách sa zvyšuje riziko vzniku vlhkosti a plesní. Kondenzácia vlhkosti na stenách a oknách môže viesť k vsakovaniu vody do okolia, čo vytvára ideálne podmienky pre rast plesní. Optimálna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 40 a 60 percentami. Ak je vyššia, podporuje to šírenie plesní vo vašom byte.

Ekonomické a energetické dôsledky udržiavania teploty

Ďalším aspektom, ktorý treba zvážiť, je finančná náročnosť následného vyhrievania vášho domova po dlhšom období nízkych teplôt. Veľké teplotné výkyvy predstavujú zaťaženie pre váš kotol, ktorý síce nakoniec zabezpečí potrebné teplo, ale za vyššiu cenu. Udržiavanie konštantnej teploty je energeticky a ekonomicky výhodnejšie. Aj keď je známe, že zníženie teploty o 1 °C prináša približne 5 % úsporu energie, príliš veľké zníženie teploty môže viesť k opačnému efektu, kde úspory nepriberajú na základe neefektívneho vykurovania.

Ideálne teploty pre bezpečie a zdravie

Ak sa rozhodnete veľmi šetriť na kúrení, mali by ste vedieť, že ideálne teploty medzi 18 a 21 °C sú považované za bezpečné pre ľudské zdravie. U starších osôb a citlivejších jedincov sa pri nižších teplotách môžu objaviť zdravotné problémy. Tieto problémy nemusia byť dramatické, ale sú určite nepríjemné. Nejde len o nachladnutie, ale aj o bolesť kĺbov a končatín, čo môže výrazne ovplyvniť kvalitu života.

Vlhkosť a kvalita vzduchu

Pri nízkych teplotách je dôležité sledovať aj úroveň vlhkosti vo vašom byte. Vlhkosť vzduchu by sa mala udržiavať medzi 40 a 60 percentami. Ak je vlhkosť vyššia, vytvára to ideálne podmienky pre šírenie plesní a baktérií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vaše zdravie a kvalitu vzduchu vo vnútri. Pravidelné vetranie a používanie odvlhčovačov môže pomôcť udržiavať optimálne podmienky.

Prevencia a údržba vodovodného systému

Aby ste predišli problémom so zamŕzaním a prasknutím potrubí, je dôležité pravidelne kontrolovať a udržiavať váš vodovodný systém. To zahŕňa izoláciu potrubí, kontrolu na praskliny a úniky, a zabezpečenie, že voda môže voľne prúdiť bez vytvárania prehnaného tlaku. Investícia do kvalitnej izolácie a pravidelná údržba môžu výrazne predĺžiť životnosť vášho vodovodného systému a minimalizovať riziko nečakaných škôd.

Nastavenie kúrenia na príliš nízku teplotu môže mať vážne dôsledky pre vašu nehnuteľnosť aj vaše zdravie. Prasknuté potrubia, vznik plesní, vysoké náklady na následné vyhrievanie a zdravotné problémy sú len niektoré z rizík, ktorým môžete čeliť. Preto je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi úsporou energie a zabezpečením bezpečnosti a pohodlia vášho domova. Udržiavanie primeranej teploty počas zimy vám pomôže predísť neželaným problémom a zabezpečí, že váš domov zostane v dobrom stave aj v najchladnejších mesiacoch.

Tipy pre efektívne a bezpečné vykurovanie:

Nastavte termostat na vhodnú teplotu: Udržujte teplotu medzi 18 a 21 °C pre komfort a bezpečnosť. Izolujte potrubia: Zabezpečte, aby boli všetky potrubia dobre izolované, najmä tie, ktoré prechádzajú nezabezpečenými priestormi. Pravidelná údržba: Kontrolujte svoj vodovodný systém a vykonávajte potrebné opravy včas. Používajte odvlhčovače: Udržujte vlhkosť vzduchu na optimálnej úrovni, aby ste predišli vzniku plesní. Vetranie: Pravidelne vetráte miestnosti, aby ste zabezpečili cirkuláciu čerstvého vzduchu a znížili vlhkosť.

Správnym nastavením kúrenia a pravidelnou starostlivosťou o váš domov môžete zabezpečiť, že zima prebehne bez nečakaných problémov a vaša nehnuteľnosť zostane bezpečná a pohodlná pre všetkých obyvateľov.