Ak objavíte v kúpeľni tieto mušky, okamžite jednej veci venujte pozornosť. Okamžitý zásah je nevyhnutný

Určite ste už počuli o kútovkách? Ak nie, ste naozaj šťastní, že ich vo vašom byte alebo dome ešte nemáte. Tieto malé, nepríjemné mušky, ktoré sú známe aj ako kúpeľňové alebo odpadové mušky, sa rýchlo stanú otravnými spolubývajúcimi. Ak ich nájdete v kúpeľni alebo v iných miestnostiach, kde sú odpady, určite nesmiete otáľať s riešením problému. Čím skôr zakročíte, tým lepšie.

Aj keď na prvý pohľad vyzerajú ako neškodné stvorenia, prítomnosť kútoviek v domácnosti by sme mali brať vážne. Samy o sebe síce nepredstavujú priamu hrozbu pre naše zdravie, no ich prítomnosť signalizuje vážnejší problém s hygienou v odpadových potrubiach, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Kútovky si veľmi rýchlo nájdu miesto, kde sa môžu množiť, a tieto prostredia nie sú ničím iným ako ideálnym prostredím pre hmyz.

Kútovky môžeme nájsť prakticky kdekoľvek, kde je vlhko a odpad – teda nielen v kúpeľni, ale aj v kuchyni. Často sa vyskytujú v okolí drezu, kde sa zadržiava voda a nečistoty. Tieto mušky nie sú veľké, môžu mať len niekoľko milimetrov, ale pokiaľ sa rozmnožia, môžu sa v krátkom čase stať veľmi nepríjemnými. Pozorovaním si všimneme, že ich telo je tmavé, väčšinou šedé až čierne, a ak sa na ne pozrieme pozorne, všimneme si ich podobnosť s malými morami. Ich vzhľad je odlišný od bežných múch, pretože majú zavalitejšie telíčko, ktoré je pokryté jemnými chĺpkami.

Tieto mušky sa necítia dobre v suchom prostredí, preto sa ich objavovanie v našich domovoch zvyčajne spája s prítomnosťou vlhkosti a nečistôt. Kútovky vyhľadávajú miestnosti, kde sa hromadia zvyšky biologického odpadu, ako sú zvyšky jedál, vlasy alebo mydlové usadeniny. Práve tu sa im darí najlepšie a môžu sa veľmi rýchlo rozmnožiť. Ak sa im však podarí usadiť sa v našich odpadoch, je to jasný signál, že sme zanedbali starostlivosť o potrubia a odpady. To sa môže stať veľmi rýchlo, ak zanedbávame pravidelnú údržbu.

Najlepším spôsobom, ako sa zbaviť týchto otravných mušiek, je dôkladné vyčistenie odpadu. Môžeme na to použiť špeciálne čistiace prostriedky, ktoré rozkladajú nahromadený biologický materiál a odstránia všetky zvyšky, ktoré by mohli slúžiť ako živná pôda pre hmyz. Po dôkladnom vyčistení si určite všimneme, že odtoky začnú rýchlejšie odvádzať vodu. To znamená, že odpad sa zlepšil a mušky už nemajú ideálne prostredie na život.

Ďalším veľmi účinným spôsobom je pravidelné preplachovanie odpadov horúcou vodou. Ak aspoň raz týždenne prepláchneme odpady veľmi horúcou vodou, dokážeme odstrániť prvotné nánosy nečistôt, ktoré by sa inak mohli stať živnou pôdou pre baktérie a hmyz. Tento jednoduchý krok môže byť zásadný v prevencii vzniku kútoviek.

Okrem toho je dôležité, aby sme sa postarali o dostatočnú ventiláciu v kúpeľni a iných miestnostiach, kde sa môže hmyz zdržiavať. Pravidelné vetranie miestností zabezpečí, že vlhkosť neostane zachytená v miestnosti a nevytvorí tak priaznivé podmienky pre šírenie kúpeľňových mušiek. Tento krok je dôležitý najmä v zime, keď máme tendenciu udržiavať okná zatvorené, čo vedie k zvýšenej vlhkosti v uzavretých priestoroch.

Ak sa vám aj napriek všetkým týmto opatreniam stále nedarí zbaviť sa kútoviek, problém môže byť vážnejší. V tomto prípade by ste mali zvážiť zavolanie odborníka, ktorý skontroluje stav potrubia, najmä medzi vaším odtokom a vstupom do verejného kanalizačného systému. Kútovky totiž môžu byť signálom, že sa niečo deje aj mimo vašich očí, a môže to byť problém, ktorý si bez ich prítomnosti ani nevšimnete. Odborník vám pomôže odhaliť a opraviť prípadné závady, ktoré by inak mohli viesť k ešte väčším problémom s hygienou vo vašom domove.

