Dva roky pekla v Pásme Gazy: Izrael si pripomína krvavý útok, rokovania o ukončení vojny sú napäté

Izrael si v utorok pripomína druhé výročie útoku zo 7. októbra 2023, keď militanti z hnutia Hamas spustili masívny útok na Izrael, ktorý sa stal najkrvavejším dňom v histórii krajiny. Pri útoku zahynulo podľa oficiálnych izraelských údajov 1 219 ľudí, prevažne civilistov. Až 251 osôb bolo zajatých, z ktorých 47 je naďalej „v rukách“ Hamasu, vrátane 25, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi.
Pod tlakom medzinárodného spoločenstva na ukončenie vojny v Pásme Gazy predstavil americký prezident Donald Trump 20-bodový plán vyzývajúci na prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy. Rokovania medzi vyjednávačmi Izraela a Hamasu, ktoré prebiehajú nepriamo v Egypte, pokračovali aj v utorok, pričom prvý deň trvali štyri hodiny a boli označené za „pozitívne“.
Izraelčania nie sú spokojní
V Izraeli sa konajú spomienkové podujatia na pamiatku obetí útoku, vrátane pietnych akcií na mieste masakru na hudobnom festivale Nova, kde zahynulo viac ako 370 ľudí a bolo zajatých niekoľko rukojemníkov. Príbuzní obetí vyjadrujú hlboký smútok a spomínajú na svojich blízkych.
Izraelská vojenská odveta v Pásme Gazy si podľa údajov ministerstva zdravotníctva v tejto oblasti vyžiadala najmenej 67 160 obetí, pričom viac ako polovicu tvoria ženy a deti. Konflikt spôsobil rozsiahle zničenie infraštruktúry a zo stoviek tisíc ľudí sa stali bezdomovci.
Podľa prieskumu je 72 percent izraelskej verejnosti nespokojných s vládnym riešením vojny. Izrael počas konfliktu rozšíril vojenské operácie na päť krajín vrátane Iránu a zabil viacerých vysokopostavených predstaviteľov Hamasu a Hizballáhu.
Pracujú na prvej fáze dohody
V Egypte pokračujú intenzívne rokovania za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdelatty uviedol, že sa pracuje na „prvej fáze“ dohody zameranej na vytvorenie podmienok pre prepustenie rukojemníkov. Trump vyzýva vyjednávačov, aby „konali rýchlo“ a ukončili vojnu, pričom vyjadril nádej, že dohoda je „veľmi blízko“.
Napriek pozitívnemu prijatiu plánu zostáva dosiahnutie dohody náročnou úlohou. Predchádzajúce prímeria umožnili prepustenie desiatok rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, no nezabezpečili trvalé prímerie ani odzbrojenie Hamasu. Izraelský vojenský veliteľ Eyal Zamir varoval, že ak rokovania zlyhajú, armáda sa vráti k bojom v Pásme Gazy.