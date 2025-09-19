Izraelská armáda hrozí v Gaze „bezprecedentnou silou“, obyvateľov posielajú na juh

Izraelská armáda v piatok varovala, že bude v meste Gaza pôsobiť s „bezprecedentnou silou“ a vyzvala obyvateľov, aby sa presunuli na juh, pričom oznámila uzavretie dočasnej evakuačnej trasy, ktorá bola otvorená len pred 48 hodinami.
Hovorca izraelskej armády Avichay Adraee na sociálnej sieti X po arabsky uviedol: „Od tohto momentu je uzavretá cesta Salah al-Din pre cestovanie na juh. Izraelské obranné sily budú pokračovať v operáciách s bezprecedentnou silou proti Hamasu a ďalším teroristickým organizáciám.“
Dodal, že jediná možná trasa na juh vedie cez ulicu Al-Rašíd a vyzval obyvateľov, aby využili túto príležitosť a pripojili sa k stovkám tisíc ľudí, ktorí už mesto opustili.
Snaha Izraela o dobytie mesta Gaza vyvolala medzinárodné pobúrenie, keďže územie je už zničené takmer dvojročnou vojnou a sužuje ho hladomor vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN).
Spojené štáty podporujú túto ofenzívu, ktorá začala v utorok, no OSN obvinila Izrael z „genocídy“ v Pásme Gazy, čo Izrael odmieta ako „skreslené a nepravdivé“.
Mesto Gaza sa opäť stalo terčom masívneho izraelského bombardovania
Podľa odhadov OSN žije v Gaze a jej okolí približne milión ľudí, pričom stovky tisíc už mesto opustili. Mnohí obyvatelia však nemajú kam ísť alebo si nemôžu dovoliť presun.
Útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý rozpútal vojnu, si vyžiadal smrť 1 219 ľudí, väčšinou civilistov, podľa oficiálnych údajov agentúry AFP. Izraelská odvetná operácia zabila najmenej 65 141 ľudí, tiež väčšinou civilistov, podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.