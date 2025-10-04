Napriek výzve Trumpa Izrael uskutočnil desiatky útokov na mesto Gaza

Napriek výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Izrael zastavil bombardovanie palestínskeho územia, izraelská armáda v noci na sobotu uskutočnila desiatky útokov na mesto Gaza. Povedal to v sobotu hovorca palestínskeho úradu civilnej ochrany Mahmúd Bassal a dodal, že „bola to veľmi násilná noc.“ Podľa neho pri nočných bombardovaniach bolo zničených 20 domov.
Hamas po Trumpovom ultimáte oznámil pripravenosť okamžite začať rokovania o prepustení rukojemníkov
„Situácia v Meste Gaza je veľmi vážna,“ uviedol a upozornil, pre „prítomnosti tankov a prebiehajúceho bombardovania“ sa tímy civilnej ochrany nemohli dostať ku všetkým obetiam.
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok uviedli že je pripravené okamžite začať rokovania o prepustení izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiava, a o ukončení vojny v Pásme Gazy.
Podľa Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy má byť vyhlásené prímerie a Hamas musí do 72 hodín prepustiť všetkých rukojemníkov. Militanti sa majú odzbrojiť a Izrael má postupne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, po čom by nasledovala povojnová prechodná vláda na čele s Trumpom. Dohoda požaduje vylúčenie militantov z budúcich vládnych funkcií, no tým, ktorí prijmú „mierové spolužitie“, má byť udelená amnestia. Návrh privítali svetové mocnosti vrátane viacerých arabských a moslimských krajín.
Hamas súhlasil s odovzdaním moci technokratom. Zároveň však uviedol, že sa bude zodpovedne zúčastňovať na palestínskych rokovaniach o budúcnosti Pásma Gazy.