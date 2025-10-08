Erdoğan: Trump požiadal Turecko, aby presvedčilo Hamas prijať mierový plán pre Pásmo Gazy

Americký prezident Donald Trump požiadal Turecko, aby „presvedčilo“ palestínske militantné hnutie Hamas prijať jeho plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Uviedla to v stredu kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana.
Jeho vyhlásenie prišlo v čase, keď vyjednávači Izraela a Hamasu mali v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch absolvovať tretí deň nepriamych rokovaní o ukončení vojny v Pásme Gazy. Turecká delegácia na čele so šéfom spravodajskej služby Ibrahimom Kalinom sa má k rokovaniam pripojiť v stredu.
„Počas našej návštevy Spojených štátov, ako aj v našom poslednom telefonáte, sme pánovi Trumpovi vysvetlili, ako by sa mohlo dosiahnuť riešenie situácie v Palestíne. Konkrétne požiadal, aby sme sa stretli s Hamasom a presvedčili ich,“ uviedol turecký líder.
„Hamas nám odpovedal, že je pripravený na mier a rokovania. Vnímam to ako veľmi významný krok. Počas celého procesu sme boli v kontakte s Hamasom a sme s nimi v kontakte aj teraz,“ konštatoval Erdoğan.