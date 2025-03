Teplotné výkyvy batériám v elektromobiloch nepomáhajú, pár tipov ako ich optimalizovať

V posledných dňoch sme boli svedkami vcelku veľkých teplotných výkyvov. Kým v noci klesala teplota pod bod mrazu, cez deň stúpla aj o 20 stupňov. Môže to mať vplyv na výdrž a dojazd batérie elektromobilu. A hoci tieto výkyvy nie sú dôvodom na paniku, rozhodne stojí za to vedieť, čo sa za týmto javom skrýva.

Prečo je teplota tak dôležitá?

Batérie elektromobilov sú, podobne ako batérie v našich smartfónoch, veľmi citlivé na teplotu. Vo chvíli, keď sa teplota vonku pohybuje v mínusových hodnotách, batéria pracuje menej efektívne. Dôvod? Chemické procesy vnútri batérie spomaľujú. To znamená, že batéria je schopná uchovávať menej energie, čo sa prejavuje na skrátení dojazdu. Naopak, vysoké teploty spôsobujú, že batéria môže pracovať v horúcom režime, čo tiež ovplyvňuje jej kapacitu a životnosť.

Zima – nepriateľ číslo jeden

Keď teplota klesne pod bod mrazu, batérie v elektromobiloch, najmä tie lítium-iónové, začnú trpieť. Vo veľmi chladnom počasí je energia z batérie „väčšinu času v spánku“ a dojazd sa skracuje. Dokonca aj pri nečinnosti môže batéria stratiť až 30 percent svojej kapacity. To je zaujímavé najmä pre tých, ktorí žijú v oblastiach s drsnými zimami.

Ďalší problém sú rýchlejšie cykly nabíjania. Pri nízkych teplotách sa môže batéria nabíjať pomalšie a vyžaduje si viac času na dosiahnutie optimálneho nabitia. A ak batéria nie je dostatočne vyhriata, môže sa prejaviť aj jej väčšie opotrebovanie. Nezabudnite teda na teplé autíčko pred dlhšou cestou, aby ste zbytočne neznížili dojazd.

A čo teplo? Je lepšie…

Možno sa pýtate, že keď zima nie je najlepšia pre batérie, teplo by malo byť ideálnym spojencom, no opak je pravdou. Vysoké teploty môžu batériu rýchlejšie „vysušovať“. Aj keď nebudeme hovoriť o tom, že auto sa začne roztápať ako ľadová krčma v lete, môže to viesť k zníženiu životnosti batérie v dlhodobom horizonte. Počas horúcich dní batéria pracuje rýchlejšie, čo môže ovplyvniť stabilitu a kapacitu článkov.

Taktika majiteľa elektromobilu

Ako teda optimalizovať životnosť batérie v rozličných teplotných podmienkach? Tu je niekoľko tipov:

Parkujte v garáži alebo na tienistom mieste. V zime sa batéria nezačne tak rýchlo ochladzovať a v lete nebude vystavená priamemu slnku. Nabíjajte v optimálnych podmienkach. Skúste nabíjať batériu pri teplotách nad 10°C a nenechávajte auto na nabíjačke, ak je už plne nabité, aby ste predišli prehriatiu. Pred cestou si predohrejte auto. Mnohé elektromobily umožňujú predohriatie batérie aj pred štartom, čo môže výrazne zlepšiť dojazd v chladných mesiacoch. Sledujte počasie a plánujte cesty. V zime je rozumné brať do úvahy kratší dojazd a počas horúčav sa vyhýbať dlhým cestám počas najteplejších hodín dňa.

Starostlivosť pomôže

Tak ako každé auto, aj elektromobil si zaslúži trochu pozornosti počas rôznych sezón. Teplota môže ovplyvniť dojazd aj životnosť batérie, ale s trochou starostlivosti a prípravy sa dajú tieto vplyvy minimalizovať. A nezabúdajte – elektromobil je stále skvelý spôsob, ako cestovať ekologicky, aj keď teploty občas nechcú spolupracovať.