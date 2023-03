Na Slovensko by sa mohlo dovážať menej veľmi starých ojazdených áut. Zabezpečiť by to mali zmeny v registračných poplatkoch. Tie zavádza novela zákona o správnych poplatkoch, ktorú v polovici marca schválil parlament.

Návrh Viskupiča

Legislatíva ešte čaká na podpis prezidentky SR. V rámci nej poslanci podporili pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča (SaS). Ten tabuľku výkonov upravuje na rozsah 33 až 1 000 eur s účinnosťou od 1. júla tohto roka.