ZF chystá nové predlžovače pre elektromobily, dlhé cesty nebudú problém - FOTO

Ako dlhý kábel k tomu kúpiš, tak ďaleko zájdeš. Tak sme si kedysi humorne hovorili o elektromobiloch. Táto predlžovačka, či skôr predlžovač je ale iný. Predlžovačom totiž nie je kábel, ale kompaktný spaľovací motor určený výhradne pre elektromobily. Nový drobec od výrobcu ZF by mohol poslúžiť celej palete elektromobilov veľkých výrobcov.

Obavy z dojazdu spolu s vysokými cenami sú už roky najväčším problémom pre výraznejšie uplatnenie elektromobilov na cestách. Niekde riešia ceny dotáciami, no ceny ako také postupne a pomaly klesajú. Pomalšie však ako ceny spaľovacích áut stúpajú.

Výsledkom je cenová parita ak ide o stredne veľké až veľké autá. Pri malých vozidlá s elektrickým pohonom ešte ceny nedosiahli tú úroveň, ktorú by mali, no aj to sa môže časom zmeniť. Už dnes dokážu veľké automobilky produkovať menšie autá s cenou tesne nad 20-tisíc eur a v blízkej budúcnosti chcú aj túto hranicu podliezť.

Kým teda ceny elektrických áut začínajú byť lákavejšie, ohľadom dojazdov sa toho veľa nemení. Aj keď tie najpokročilejšie autá s najväčšími a najťažšími batériami dokážu ponúknuť veľké dojazdy nad 500 km na nabitie, stále platí, že bez vysokovýkonných nabíjačiek, ktoré budú doslova na každom rohu je dlhšia cesta s električkou komplikovanejšia.

Predlžovač? Range Extender? REEV?

Už viac ako desaťročie späť existovali elektrické autá, ktoré využívali spaľovací motor vo forme generátora bez priameho prepojenia s kolesami. Najlepším príkladom bolo BMW i3, ktoré vďaka malému dvojvalcu v podvozku dokázalo prejsť na nabitie o dobrých sto kilometrov viac.

Takáto predlžovačka, respektíve predlžovač dojazdu sa ale Bavorom neosvedčil a pre relatívne nízky záujem o verziu so spaľovacím motorom preto s vývojom tohto riešenia ďalej nepokračovali.

Ďalším zástupcom z kategórie áut s predlžovačom dojazdu je Mazda MX-30. Tu sa v pozícii range extendera objavil legendami opradený rotačný motor. Elektromobil mal razom o polovicu menšiu batériu, no niekoľkonásobne väčší dojazd.

Podobné dnes “fičí” na najväčšom automobilovom trhu v Číne a postupne sa dostáva aj k nám. V elektrických autách z Číny je predlžovačkou dojazdu obvykle 1,5-litrový štvorvalcový motor. Ten predĺži dojazd elektromobilu aj o 1000 km ako v prípade modelu Voyah Free od koncernu Dongfeng. Čínu vo svojej tlačovej správe spomína aj ZF, práve z čínskeho vývojového centra značky totiž vietor fúka a dofúkal aj tento systém.

Známy dodávateľ komponentov v automobilovom priemysle ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) vidí v kompaktných spaľovacích motoroch pre predlžovanie dojazdu elektromobilov veľký potenciál. Najmä ak zaberajú málo miesta a dajú sa zakomponovať do moderných skateboardových elektrických platforiem. Systém tohto typu sa označuje skratkou REEV (range extended electric vehicle).

Nový systém bude od roku 2026 schádzať z výrobných liniek v dvoch vyhotoveniach - eRE a eRE+. Foto: ZF

eRE a eRE+

Nový systém, ktorý si ZF už vyskúšalo na sérii taxíkov v Londýne, bude od roku 2026 schádzať z výrobných liniek v dvoch vyhotoveniach – eRE a eRE+. Obe verzie môžu byť integrované do elektromobilov bez ohľadu na typ polovodičov a bez ohľadu na architektúru.

Pohonné jednotky možno zapojiť na 400 i 800V architektúry. Rozdiel medzi nimi je, že základná eRE verzia prepája spaľovací motor s elektromotorom s integrovaným invertorom, softvérom a planetovým súkolesím. eRE+ pridáva inteligentnú spojku a diferenciál pre možnosť príležitostného prepojenia spaľovacieho motora ku kolesám.

eRE verzie majú výstupný výkon v rozmedzí 70 až 110 kW, eRE+ ponúknu od 70 do 150 kW. Toto univerzálne riešenie od dodávateľa má v prvom rade pomôcť automobilkám znížiť náklady na vlastný vývoj.

Je odpoveďou na meniace sa stratégie automobiliek v oblasti elektromobility s tým, že systém si nemusia vyvíjať, môžu ho kúpiť a integrovať do svojich elektrických áut. Integráciou a špecializáciou zároveň ZF sľubuje skrátenie vývoja, takže výrobcovia môžu získavať inovovaný systém v kratšom čase.

Bez technickej špecifikácie, no s prísľubom úspor

ZF zatiaľ nezverejnilo konkrétne technické špecifikácie. Predchádzajúca generácia však využívala spaľovací trojvalec s objemom 1,5 litra, je pravdepodobné že na tom sa veľa meniť nebude. Odlišnosťou môže byť prepĺňanie, kompresný pomer i termálna účinnosť.

Takéto predlžovačky sú podobné ako plug-in hybridné systémy, no zároveň umožňujú výrobcom lepšie kontrolovať emisie, znížiť ich v porovnaní s plug-in hybridmi. Využitie tohto systému zároveň výrobcom umožňuje zmenšiť batérie elektrických áut a tak držať pod kontrolou ako náklady tak ceny.

Nevýhodou je, že v porovnaní s čisto elektrickými automobilmi je to vlastne krok späť. Automobily tak ako plug-in hybridy majú lokálne emisie a celý koncept elektromobilu komplikujú dodatočnými komponentmi.

Predajný potenciál ale majú. Je totiž rozdiel mať spaľovacie auto, ktoré môže jazdiť aj na elektrinu a mať elektrické auto, ktoré pri dlhých trasách nemusím každú chvíľu nabíjať.