Audi A6 novej generácie je klasický biznis sedan s novou tvárou a novou technikou - VIDEO, FOTO

Audi predstavuje novú generáciu modelu A6. Jej úlohou je pokračovať v tom, čo výborne zvládali predchádzajúce generácie – získať na svoju stranu manažérov a biznismanov, ktorí si potrpia na kvalite, na značke a na motore.

Nová generácia Audi A6 stojí na platforme PPC a spolu s modelom A6 Avant chce udržať pri štyroch kruhoch všetkých konzervatívnejších zákazníkov, ktorí nechcú ani elektromobil, ani Audi A7. Respektíve, možno by aj tú A7-čku chceli, ale čo by si pomysleli obchodní partneri?

Takúto “zhýralosť” by neodpustili ani obchodní partneri, no najmä účtovné oddelenie. K manažérovi skrátka patrí A6. Tak to je a nielen v Nemecku.

Model A7 je preč

Audi A6 pritom v spaľovacej podobe už vôbec nemalo existovať. Malo sa volať Audi A7. A6 malo byť len elektrické. Keď sa to ale dozvedeli tradiční zákazníci, zaplavili výrobcu tradičnými sťažnosťami a ten od svojho plánu rozdeliť modelové portfólio podľa číselného označenia na párne (elektrické) a nepárne (spaľovacie) modely netradične upustil.

A tak tu máme nielen elektrickú Audi A6, ktorá so spaľovacími A6-tkami nemá okrem mena a pár dizajnových prvkov spoločné nič, máme tu aj spaľovacie A6-tky menom Sedan a Avant, no model A7 je preč.

Audi A6 Sedan s lepšou aerodynamikou a silnejšími hybridmi

Audi A6 Sedan je odvodený od už známeho Audi A6 Avant. Majú spoločný dizajn, spoločné rozmery, spoločné motory i výbavy. Sedan má odlišný koeficient odporu vzduchu. Ten je o dve desatiny horší ako u kombi, no s hodnotou 0,23 Cd aj tak hrá vo svojej veľkostnej kategórií najvyššiu ligu.

A6 Sedan má dĺžku 4,99 metra, rázvor je 2,927 metra, šírka je 1,88 bez zrkadiel. Batožinový priestor má objem 492 litrov, zadné sedadlá sklopíte v pomere 40:20:40 pre prípad vozenia lyží v kabíne, či prepravu iných väčších predmetov bez nutnosti nechať celú posádku doma.

Ponuka motorov je pomerne stručná, ale s istotou vyhovie každému. A6-tku kúpite buď s dvojlitrovým prepĺňaným štvorvalcom 2,0 TFSI s výkonom 150 kW, alebo s V6-tkou 3.0 TFSI s výkonom 270 kW. Naftová ponuka obsahuje iba 2,0 TDI s výkonom 150 kW. Štvorvalce môžete mať s predným pohonom, alebo príplatkovým Quattrom. V6 má Quattro v štandarde, no prikúpiť si môžete športový diferenciál vzadu.

Všetky špecifikácie sú výbavené posilnený a výrazne vylepšeným systémom MHEV. 48-Voltové napätie sústavy zostáva, avšak kombináciou väčšej batérie s vylepšeným motorom-remeňovým štartér-generátorom dodávajú autu možnosť jazdiť len na elektrinu.

Batéria s chémiou LFP má 1,7 kWh, čo už je kapacita súca full hybridov. Vďaka vyššej kapacite dokáže motor s výkonom 18 kW a s krútiacim momentom 230 Nm poháňať auto bez spusteného spaľovacieho motora napríklad pri parkovaní, pri brzdení, no i pri pokojnej jazde medzi obcami, či v meste.

Pri potrebe vyššieho výkonu štartér-generátor rozbehne aj spaľovač. Pri zošliapnutí plynu pracujú oba motory spoločne. Pri brzdení vie elektromotor rekuperovať s výkonom 25 kW.

Nový Audi A6 Sedan, ktorý je odvodený od už známeho Audi A6 Avant. Foto: Audi

Príplatky, príplatky…

Množstvo príplatkov je naozaj veľké. Kúpiť si môžete vzduchový podvozok i riadenie zadnej nápravy. V príplatkoch sú tiež matrixové LED predné svetlá, či zadné OLED, no tiež tretí displej na palubnej doske – pred spolujazdcom. 10,9 palcov je jeho rozmer a rovnaký má a aj digitálny prístrojový štít pred vodičom. Centrálny infotainment ponúkne 14,5 palca.

Infotainment pracuje na systéme Android Automotive OS, takže užívatelia môžu využívať viacero aplikácií tretích strán vrátane Youtube, či Spotify. A ak by sa chceli porozprávať, k dispozícii je ChatGPT.