Volkswagen predstavil nový model ID.Cross: Kompaktné SUV s novým dizajnom už o rok - FOTO

Volkswagen na podujatí IAA Mobility v Mníchove priviezol okrem stále kamuflovaných ID.Polo a ID.Polo GTI aj štvrtý dielik do skladačky malých elektromobilov. VW ID.Cross bude bratranec pre model T-Cross. Stojí na novej elektrickej platforme a na cesty vyrazí už v lete 2026.
V krátkom slede sa k nemu pridajú aj sesterské modely od značiek Škoda, či SEAT/Cupra a spoločne tak môžu zabojovať za úspory z rozsahu výroby a nižšie ceny elektromobilov.
Koncept-nekoncept
Aj keď je predstavený ID.Cross stále označený ako Concept – teda koncept – teda istým spôsobom návrh modelu, Volkswagen uvádza, že konštruktéri už veľa nezmenia. Pozeráte sa teda na takmer produkčný model kompaktného SUV. Model príde v lete budúceho roka v sériovej podobe a v nasledujúcich mesiacoch budú na trh prúdiť prvé autá.
Pred ním ten istý príbeh zažije ID.Polo a následne v krátkom slede aj športové ID.Polo GTI. Oba modely sa ukázali aj v Mníchove, avšak stále v miernej, ale za to pestrej, kamufláži. ID.Cross sa ale za nič neskrýva a prichádza hneď v kompletnom znení.
Očakávajte rozdiely medzi týmto konceptom a sériovým autom už len vyslovene kozmetické a zamerané najmä výbavové a doplnkové odlišnosti. Finálnym dielikom do skladačky má byť sériový model vychádzajúci z konceptu ID.Every1. Kým ID.Polo má stáť okolo 25-tisíc eur, ID.Every1 bude pod 20-tisíc.
MEB+ platforma
Volkswagen ID.Cross Concept je možno len koncept, ale VW už má prichystané kľúčové parametre o technike i rozmeroch vozidla. Model stojí na novom vývojom stupni modulárnej platformy elektromobilov MEB+. Ide o verziu s pohonom prednej nápravy určenej pre masové využitie a teda najmä pre kompaktnejšie vozidlá.
Elektrický motor poháňa prednú nápravu, no je umiestnený dosť nízko, aby vozidlo malo k dispozícii aj predný batožinový priestor – frunk. Aj keď je pomerne malý a vystačí tak na nejaké základné príslušenstvo, či nabíjacie káble, no úprimne, presne na to je aj určený. Jeho kapacita je 25 litrov. Batožinový priestor ponúkne veľmi slušných 450 litrov.
Motor tohto vozidla má maximálny výkon 155 kW (211 k), čo je pre kompaktný elektromobil s dĺžkou tesne nad 4 metre viac ako dosť. Maximálnu rýchlosť udáva koncern na úrovni 175 km/h a aj keď nespresnil zrýchlenie z pokoja na sto, napriek pohonu prednej nápravy si môžete byť istí, že to bude výrazne pod 10 sekúnd.
No ešte zaujímavejšie budú dáta pružnosti, na ktorých záleží prinajmenšom rovnako. Z 80 na 120 km/h by auto tejto veľkosti a výkonu mohlo zrýchliť za niečo pod 6 sekúnd, čo je opäť vynikajúci parameter pre auto tejto kategórie a veľkosti. Sériové vozidlá však môžu mať aj základný motor s nižším výkonom.
Dizajn a rozmery
Takmer sériový model má udávanú celkovú dĺžku 4161 mm, šírku 1839 mm, výšku 1588 mm a rázvor 2601 mm. To sú parametre podobné súčasnému spaľovaciemu náprotivkovi, no vzhľadom na použitú techniku je jasné, že v tomto aute bude o kus viac priestoru.
Aj preto, lebo sendvičová batéria je užšia ako v minulosti a zaberá menej miesta, no aj preto, lebo v relatívne veľkom rázvore a dobre využitej zastavanej ploche sa nájde dosť miesta pre štyroch až piatich pasažierov bez obáv z nedostatku priestoru. Volkswagen navyše uvádza, že auto poľahky odvezie príves s hmotnosťou do 1200 kg a na zadný držiak mu môžete dať aj dva elektrobajky.
Veľkosť batérie nie je zatiaľ špecifikovaná, WLTP dojazd hovorí o 420 km dojazdu na nabitie. To je pre kompaktné auto do mesta a okolia veľmi slušná veličina. Zároveň to znamená, že auto nebude zaťažené nadbytočným množstvom drahých kovov a reálne môže byť v ponuke za lákavejšie ceny ako je to pri dnešných elektromobiloch.