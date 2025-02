V januári sa predalo takmer 37 500 jazdených áut, zverejnili aj ich priemernú cenu

V prvom mesiaci tohto roka sa podľa novej analýzy, mapujúcej situáciu na celom slovenskom sekundárnom trhu s ojazdenými vozidlami, predalo predalo 37 418 automobilov s priemernou cenou 12 319 eur. Nová analýza, ktorú pripravujú analytici spoločnosti AURES Holdings prináša štatistiky o skutočných predajoch, ktoré sa uskutočnili v kalendárnom mesiaci, nielen o počte automobilov ponúkaných v inzercii.

Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete predajní ojazdených a zánovných vozidiel AAA AUTO a Mototechna, Petr Vaněček, podrobne sú analyzované údaje z celej slovenskej inzercie, v ktorej dokážu eliminovať už neplatné inzeráty.

„Ak auto z ponuky zmizne, sledujeme, či sa v priebehu nasledujúcich ôsmich dní opäť neobjaví. Ak áno, spárujeme ho s pôvodným inzerátom. Keď zmizne nadobro, považujeme auto za definitívne predané. S analýzou nám pomáhajú aj nástroje umelej inteligencie, takže výsledné údaje sú veľmi presné,“ vysvetlil Vaněček.

Rastúci záujem o batériové autá

Ako informoval PR manažér AURES Holdings Peter Pucher, podľa analýzy malo priemerné auto predané v januári na tachometri vyše 170-tisíc kilometrov, bolo 12 rokov staré, teda s rokom výroby 2013 a na svojho kupca čakalo v priemere 58 dní. Medzi predanými autami stále vedú naftové motorizácie s 62,5 percentami, zatiaľ čo benzínové autá majú 34,5 percent.

Rastie aj podiel elektromobilov, ktorých sa v januári predalo 894, čo predstavuje 2,4 percent. Je to takmer rovnako ako počet predaných batériových elektrických vozidiel v susednom Česku, ktorého trh je ale dvakrát väčší. Hybridov sa predalo 565 kusov, čo 1,5 percent.

„Je zrejmé, že sekundárny trh sa pomerne dobre prispôsobil moderným typom pohonu. Najmä v prípade elektromobilov sa ich podiel stále zvyšuje. Takmer deväťsto predaných jazdených elektromobilov je veľmi zaujímavé číslo, ktoré ukazuje rastúci záujem o batériové autá,“ dodal Vaněček.

Dominantné postavenie si udržala značka Škoda

Dominantné postavenie na sekundárnom trhu si udržala značka Škoda, ktorej vozidiel sa v januári predalo 6 917, čo predstavuje 18,5 percent trhu. Na druhom mieste skončil Volkswagen so 14 percentami, na treťom BMW so 6,7 percentami, štvrté je Audi so 6,1 percentami a prvú päťku uzatvára Mercedes s 5,5 percentami.

„Škoda Octavia je stále najpredávanejším modelom – tvorí viac ako 42 percent všetkých predaných škodoviek z druhej ruky a takmer osem percent z celého sekundárneho trhu. Na druhom mieste je Fabia s takmer 20-percentným podielom,“ prezradil generálny riaditeľ.

Cena ojazdených áut pokračovala v klesajúcom trende

Celkový objem sekundárneho trhu zaznamenal v januári medzimesačný nárast o 2,4 percenta na celkovo 75 387 ponúkaných automobilov. Medziročný nárast bol ešte výraznejší, keďže v inzercii bolo o štvrtinu viac áut, presne o 25 percent.

Mediánová, teda stredná cena ojazdených áut na trhu pokračovala v klesajúcom trende. V porovnaní s januárom 2024 klesla o tretinu na aktuálnych 6 600 eur a v porovnaní s posledným mesiacom minulého roka sa znížila o celých 20 percent.

„Vidíme, že ponukové ceny dlhodobo klesajú, čo sa potom odráža aj na cenách predaných automobilov. Obzvlášť viditeľné je to teraz, keď sa blíži koniec zimy, pred začiatkom hlavnej predajnej sezóny, kedy je ideálny čas na kúpu auta z druhej ruky. Predajcovia totiž potrebujú oživiť trh, preto v tomto období zvyčajne ponúkajú najlepšie podmienky a zľavy,“ dodal Vaněček.