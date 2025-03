V Austrálii štartuje nová sezóna Formuly 1, v tímoch nastal poriadny prievan

Veľkou cenou Austrálie odštartuje už tento víkend nová sezóna najprestížnejšieho motoristického seriálu Formuly 1. Na jazdcov čaká v 76. ročníku šampionátu celkovo 24 zastávok, ktoré najneskôr 7. decembra v Abú Zabí určia majstra sveta.

Bude ním opäť Max Verstappen, alebo sa ako kľúčový ukáže prechod Lewisa Hamiltona z Mercedesu do Ferrari? Prípadne zasiahne do hry niekto iný, ako napríklad stále sa zlepšujúce sa McLareny?

Prievan v tímoch

Na zodpovedanie týchto otázok si budeme musieť počkať, čo však vieme, je zloženie jednotlivých tímov, na ktoré sa samozrejme sústredí pred každou sezónou zvýšená pozornosť fanúšikov. V tomto smere nastal pred novou sezónou v jednotlivých tímoch doslova prievan.

Zmeny sa dotkli prakticky všetkých tímov ašpirujúcich na popredné priečky v šampionáte. Snáď okrem McLarenu, ktorý je s Aston Martinom jediným so „starým“ zložením tímu. O to zaujímavejšie bude sledovať tohtoročný seriál.

Prestupová bomba vybuchla dávnejšie

Azda najväčšia prestupová bomba však „vybuchla“ už pred rokom, keď Lewis Hamilton oznámil, že uplynulá sezóna bude jeho poslednou medzi striebornými šípmi a z Mercedesu sa presťahuje do ikonického červeného Ferrari, kde vytvorí dvojičku s Charlesom Leclercom.

To pripravilo o súťažný monopost Carlosa Sainza, ktorý presedlal do kokpitu Williamsu. Stane sa tak len štvrtým pilotom v histórii, ktorý sa objavil v kokpite všetkých troch tradičných tímov – Ferrari, McLarenu a Williamsu. Pred ním to boli Jacky Ickx a dvaja svetoví šampióni – Alain Prost a Nigel Mansell.

Pereza nahradil Lawson

Po štyroch rokoch zase u dominantného Red Bullu Racing zamávali dvojke tímu – Sergiovi Perezovi. Ten sa rozlúčil rozpačitou sezónou s iba 152 bodmi na 8. mieste jazdeckého poradia. Na ambície červených výkov to bol podpriemerný výkon, ktorý prispel k tomu, že stajňa skončila v celkovom hodnotení šampionátu medzi konštruktérmi až na 3. mieste.

Farby tímutak bude v novej sezóne hájiť 23-ročný NovozélanďanLiam Lawson, ktorý získaval prvé skúsenosti na trati najrýchlejších vozidiel ako náhradník Daniela Ricciarda. Tentoraz sa ale postaví na rošt od začiatku sezóny ako plnohodnotný jazdec tímu rovno po boku štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena.

Tínedžeri Antonelli a Bearman

Neľahká úloha presvedčiť o svojom talente čaká na 18-ročného Taliana Andrea Kimiho Antonelliho, ktorý bude dvojkou popri Georgheovi Russelovi v Mercedese a bude tiež pod drobnohľadom po odchode spomínaného Hamiltona.

Malé skúsenosti s formulou 1 už má takisto stále mladučký, 19-ročný Brit Oliver Bearman, ktorý sedel v kokpite Ferrari. Pokúsi sa doňho vrátiť vďaka výsledkom, ktoré chce v novej sezóne predvádzať po boku Estebana Ocona v Haase.

Nováčikovia na rošte

Novými jazdcami na rošte súnapríklad20-ročný francúzsko-alžírsky jazdec Isack Hadjar. Jeden z najväčších talentov súčasného motošportu vytvorí v juniorskom tíme červených býkov Racing Bulls dvojicu s Júkim Cunodom.

Austrálčan Jack Doohan, syn päťnásobného majstra sveta cestných motocyklov Micka Doohana, bude v Alpine namiesto Estebana Ocona spolujazdcom Pierra Gaslyho. Na jeho chrbát navyše dýcha pripravený rezervný jazdec Franco Colapinto. Posledným nováčikom je Brazílčan Gabriel Bortoleto, ktorý sa upísal Sauberu a jazdiť bude s Nicom Hülkenbergom.

Piastri podpísal novú zmluvu v McLarene

Minulá sezóna priniesla vzlet McLarenu, ktorý pre mnohých nečakane triumfoval v Pohári konštruktérov a pre tím získal prvý titul od roku 1998. Nie je preto divom, že šampión medzi tímami ako jeden z mála zloženie svojej dvojice nemení a aj v tejto sezóne do kokpitov zasadnú Lando Norris a Oscar Piastri.

Práve 23-ročný šampión F2 a štvrtý jazdec uplynulej sezóny medzi formulovou elitou Piastri tesne pred štartom šampionátu podpísal s tímom novú zmluvu, ktorá ho v tíme udrží minimálne do roku 2027. V novej sezóne sa bude snažiť nadviazať na svoje lanské dve víťazstvá v Maďarsku a Azerbajdžane.

Šéfom ostáva Domenicali

Keď sme už pri predĺžení zmluvy, žiadne novinky nenastali ani vo vedení súťaže. Formula 1 v predvečer otváracej Veľkej ceny Austrálie ohlásila, že jej prezidentom a generálnym riaditeľom zostáva Stefano Domenicali.

Bývalý šéf Ferrari podpísal s majiteľom vysielacích práv Liberty Media novú päťročnú zmluvu a F1 povedie až do roku 2029. Domenicali je vo funkcii od začiatku roka 2021.

„Spoločne, so všetkými dôležitými zainteresovanými stranami vo Formule 1, budeme naďalej slúžiť najlepším záujmom našich fanúšikov, pretože práve oni sú srdcom všetkého, čo robíme,“ vyhlásil taliansky manažér.