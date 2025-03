Hamilton sa teší na novú výzvu vo Ferrari, ale varuje pred prechodným obdobím - FOTO

Skúsený britský pilot F1 vo štvrtok vyjadril svoje nadšenie z „najvzrušujúcejšieho obdobia svojho života“ vo farbách tímu Ferrari. Upozornil však na prechodné obdobie, počas ktorého si bude zvykať na nové auto.

Po dvanástich rokoch s Mercedesom sa Hamilton pripravuje na svoje prvé preteky v červenej farbe Ferrari na Veľkej cene Austrálie, ktoré sú na programe už v nedeľu. Po viac ako dekáde s Mercedesom bude po prvýkrát bojovať za Ferrari na úvodnej veľkej cene sezóny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Príliš skoro na predpovede

Štyridsaťročný Hamilton uviedol, že je ťažké predpovedať miesto Ferrari v celkovom poradí tak skoro.

„Samozrejme, že po troch dňoch je ťažké posúdiť miesto Ferrari v poradí tak skoro v sezóne,“ povedal.

„Ja sa však už neviem dočkať, prvý štart je dlho očakávaný,“ pokračoval.

Napodobní Räikkönena?

Fín Kimi Räikkönen bol zatiaľ posledným jazdcom, ktorý pre Ferrari získal titul majstra sveta ešte v roku 2007. Hamilton teraz zmiernil očakávania o tom, čo by mohol dosiahnuť.

„Prichádzam s veľmi otvorenou mysľou. Ide o to, aby som sa dostal do auta a začal pracovať. Je to niečo celkom nové, iné vibrácie, iný pocit, iný spôsob práce,“ uviedol skúsený Brit.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Budovanie vzťahov v tíme

Hamilton tiež zdôraznil, že prvá polovica sezóny bude o budovaní vzťahov a dôvery s každým členom tímu.

„Čím skôr sa dostanete k výkonu na vysokej úrovni a dosiahnete výsledky, tým lepšie. Chcem sa cítiť pohodlne v aute a ísť krok za krokom,“ dodal.