Toyota GR GT: superšport, ktorý vznikol z hlbokého zahanbenia - FOTO

Toyota GR GT: superšport, ktorý vznikol z hlbokého zahanbenia

Model GR GT prichádza s novou V8-čkou s objemom 4.0 litre s dvomi turbodúchadlami v kombinácii s jednomotorovým hybridným systémom.
Akido Toyotam, šéf koncernu, alebo tiež prezývaný majster volantu Morizo hovoril pri prezentácii nového, respektíve nových športových modelov značky o tridsiatich rokoch pocitu zahanbenia. Ako keď postavili ikonický model Lexus LFA a jediné, čo počúvali bolo: neveríme, že ste toto postavili vy v Toyote.

Odvtedy Akido Toyota tvrdil, že Toyoty už nikdy nesmú byť iba nudné sivé myšky. Za jeho éry vznikli autá ako GT 86, GR Supra, GR Yaris, GR Corolla a vlastne celá športová vetva GR nabrala celkom nové výraznejšie smerovanie. A potom tu bol vodíkový pretekársky motor, Nurburgring a teraz je tu toto. Nová generácia superšportových áut od koncernu Toyota. Sú celkovo tri.

GR GT – jazdec na prvom mieste

Nasledovníkom ikonického Lexusu LFA sú dnes už tri samostatné modely vychádzajúce z tej istej podstaty a myšlienky, kde je základom všetkého motto: jazdec na prvom mieste.

To pre Toyotu znamená okrem iného aj počúvanie želaní zákazníka, jeho pochopenie a napĺňanie jeho potrieb. Všetky nové modely Toyoty vrátane konceptu nového Lexusu LFA i toho pôvodného vychádzali a vychádzajú z prvého reálneho športového vozidla menonm Toyota 2000 GT zo 60. rokov 20. storočia.

V8 a prevodovka vzadu

Model GR GT prichádza s novou V8-čkou s objemom 4.0 litre s dvomi turbodúchadlami v kombinácii s jednomotorovým hybridným systémom. Systémový výkon tohto unikátneho športového hybridu bude 650 koní, krútiaci moment 850 Nm. Auto bolo stavané s tromi myšlienkami: nízke ťažisko, nízka hmotnosť s vysokou tuhosťou a aerodynamika. Model je postavený presne tak ako by vrcholné športové GT malo byť.

Pozdĺžne uložený motor nasledovaný, v tomto prípade, osemstupňovou prevodovkou. Tá je však umiestnená až na zadnej náprave spolu s hybridným systémom a elektromotorom pre ideálne rozloženie hmotnosti. S motorom ju spája dlhý masívny tunel v trubke, ktorý ľuďom v našich končinách skôr než iné športové autá bude pripomínať skôr tatrovácky centrálny nosný tunel. Aj pozícia za volantom mala jasný cieľ – dostať vodiča čo najnižšie. Vozidlo využíva celohliníkový rám karosérie a je to prvýkrát, čo niečo také Toyota vôbec má. Karoséria zas využíva plasty vystužené uhlíkovými vláknami (CFRP).

Reverzné inžinierstvo

Kým pri väčšine áut sa najprv začína dizajnom, ktorý je pre získanie priaznie zákazníka kľúčový a až následne sa dizajn upravuje tak, aby bola aerodynamika čo najlepšia, tu k téme dizajn vs. aero pristúpili opačne a začali účelne. Najprv sa teda definovali ideálne aerodynamické vlastnosti, až potom prišlo k dizajnu a jeho estetickej stránke. Dôležitejšie skrátka bolo, aby auto lepšie pracovalo s obtekajúcim vzduchom a to aj v súvislosti s chladením.

Očakávaná maximálna rýchlosť totiž presahuje 320 km/h, čo znamená, že auto si chyby v aerodynamike príliš nemôže dovoliť. Dizajn sa ladil potom tak, aby neprišlo k porušeniu aerodynamiky. V kabíne zas šlo o čo najlepší, najšportovejší posed s čo najlepším výhľadom vodiča pri jazde na hranici možností. I keď GR GT bolo stvorené ako pretekárske auto s homologizáciou na jazdu na bežných cestách, okrem zohľadnenia posedu za volantom profesionála pri jazde na okruhu sa bral do úvahy aj záujem vodiča na ceste. Bol však až druhoradý.

GT3 a Lexus LFA koncept

Tak ako GR GT, tak aj GT3 sú stále vo vývoji, preto značka ešte nehovorí o konkértnych parametroch s úplnou istotou. GT3 verzia modelu je odvodená verzia GR GT a je určená na víťazstvá v kategórii FIA GT3 – teda v najvyššej kategórii zákazníckych športových vozidiel.

Lexus LFA je zas nasledovníkom myšlienky pôvodného LFA, avšak nie s desaťvalcom a ani s osemvalcom, ktorý reve pod prednou kapotou GR GT, ale s čisto elektrickým pohonom. To je už ale trochu iný príbeh.

