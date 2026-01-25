Test Fiat Grande Panda Hybrid: Rodinný crossover s emóciami a retro nádychom - VIDEO

Radostná aj racionálna voľba
Pod kapotou testovaného auta pracuje 1,2-litrový benzínový trojvalec s výkonom 100 koní, ktorému pomáha 21 kW elektromotor. Celkový výkon 110 koní (81 kW) je pre toto mestské auto úplne postačujúci. Hybridný systém funguje automaticky a hoci ide o mild-hybrid, v meste dokáže auto, vďaka batérii s kapacitou 0,876 kWh krátkodobo jazdiť čisto na elektrinu.
S týmto pohonom auto zrýchli na stovku za 10 sekúnd a miximálnu rýchlosť má 160 km/h. Fiat uvádza kombinovanú spotrebu podľa WLTP metodiky na rozmedzí 4,8-5,5 litra. V reálnej premávke sme je bez problémov dosiahli a pri šetrnej jazde mimo diaľnic sa nám podarilo jazdiť aj za 4,2 litra.
Ako pohonné ústrojenstvo si okrem testovaného hybridu môžete vybrať čisto benzínový trojvalec, ale a elektrický model s výkonom 83 kW a 44 kWh batériou.
Grande Panda je predsa len viac mestské vozidlo; je z nej výborný výhľad a má skvelé manévrovacie schopnosti. Podvozok je nastavený trocha tuhšie, čo sa prejavuje hlučnosťou pri prejazde hlbších nerovností, celkovo je však jazda komfortná.
Základná benzínová verzia Pop s benzínovým motorom a manuálnou prevodovkou má aktuálnu cenovku 14 990 €. Testovaný hybrid so 6 stupňovým automatom je v strednej výbave ICON za 18 990 €.
Panda tak predstavuje silnú konkurenciu pre Škodu Fabia, Renault Clio či Daciu Sandero a o miesto na slnku sa bude súťažiť aj s koncernovými súrodencami.
Záver je jasný: Fiat Grande Panda Hybrid nie je auto, ktoré si kupujete čisto racionálne aj keď má nepochybne vysokú úžitkovú hodnotu. Je to auto pre niekoho, kto sa chce odlíšiť, má rád hravé detaily a chce rozdávať úsmevy. Stačí doň nasadnúť a vďaka žltému interiéru máte hneď lepší deň. Grande Panda dokazuje, že Fiat stále vie robiť malé autá s veľkou osobnosťou.