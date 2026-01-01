Táto 911 GT3 90 je mimoriadny zberateľský kúsok. Na počesť F. A. Porscheho - FOTO

Ferdinand Alexander Porsche by mal v decembri tohto roka 90 rokov. Pri príležitosti tohto jubilea vznikla špeciálna edícia vozidla, ktoré stvoril. Bol to on, kto sa najväčšími písmenami podpísal pod ikonu menom Porsche 911.
Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche
Mať na začiatku i na konci mena modelu meno značky, to už niečo znamená, no v tomto prípade jedno Porsche označuje meno značky, druhé Porsche je zas priezviskom tretieho v priamej línii Ferdinanda Porscheho – zakladateľa značky. Kým jeho dedo i otec boli konštruktéri vozidiel, Ferdinand Alexander Porsche, známy skôr ako F. A. Porsche bol skôr dizajnér, než konštruktér, i keď zo školy dizajnu ho vyhodili, lebo vraj nemal talent.
Keďže však patril do rodiny, miesto vo firme si našiel aj tak a svojimi neskoršími počinmi dokázal, že aj keď nebol umelcom, priemyselný dizajn a špeciálne dizajn a tvorba karosérií mu išla veľmi dobre. Bol to práve on, kto sa najväčšmi podpísal pod dizajn modelu 901, respektíve pod model 911. Jeho najobľúbenejším počinom však bolo Porsche 904, ktoré sa tak ako 901 muselo volať inak, keďže takéto označovanie sa nepáčilo Peugeotu a jeho právnemu oddeleniu. 904 sa preto premenovala na Porsche 904 Carrera GTS.
A prečo bolo práve toto auto jeho najobľúbenejšie? Nuž lebo keď Porsche potrebovalo postaviť nové GT-čko, čas bol tak obmedzený, že do prvotného dizajnu F. A. Porscheho nebolo kedy zabŕdať a „kaziť ho”. 904 je tak jeho najpôvodnejším dizajnom a treba uznať, že ide ešte aj teraz o jedno z najlepšie rozpoznateľných Porsche vôbec – spolu práve s 911-tkou.
90 rokov a 90 exemplárov
Dizajn modelu je inšpirovaný autom, ktoré F. A. Porsche jazdil v 80-tych rokoch 20. storočia, pričom za dizajn je zodpovedné oddelenie Porsche Sonderwunsch. Jeden z vyrobených exemplárov si nechal syn F. A. Porscheho menom Mark Porsche. Ďalších 89 exemplárov bude ponúknutých na predaj zákazníkom. Predaj sa oficiálne spustí v apríli 2026, teda presne na 13. výročie úmrtia F. A. Porscheho. Aby sa zákazníkom nemálilo, k autu budú k dispozícii aj hodinky, či víkendová taška.
Ani to nie je len zbesilá honba za peniazmi, ale opäť pripomienka, že to bol práve F. A. Porsche, ktorý ešte v roku 1972 založil spolu s bratom Hansom-Petrom dizajnové štúdio menom Porsche Desing, ktoré začalo tvorbu klasických doplnkov ako hodiniek Chronograph I, či slnečných okuliarov s vymeniteľnými sklami. Model pôjde do výroby až v druhej polovici budúceho roka a to preto, lebo tie mesiace medzitým budú mať budúci majitelia čas na finalizáciu vlastnej individuálnej objednávky a dizajnu.