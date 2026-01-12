Smart #6 je prvý sedan od značky známej mikroautami. Nie je malý a nie je len elektrický - FOTO

Značka Smart prešla v roku 2019 pod krídla koncernu Geely. Spojitosť s Mercedesom ešte stále existuje, no nové Smart modely už stoja na platforme Geely a postupne sa zbavujú zažitej nálepky mikro Mercedesov. Jedným z dôvodov prečo už nejde o značku spojenú s mikroautami je, že mikroautá už ani nevyrába. Ikonické modely Smart ForTwo a Smart ForFour v ponuke absentujú a najmenší z modelov zvaný Smart #1 má na dĺžku 4,2 metra a je to kompaktný (respektíve subkompaktný) crossover.
Vyzerá to ako malý Mercedes, ale nie je to malý Mercedes
Smart Automobile je výrobca, ktorý na našom trhu nie je zastúpený, takže si jeho súčasné špecifiká treba trošku ozrejmiť. Stále je čiastočne pod krídlami Mercedesu a Mercedes sa napríklad stará o dizajn (a Geely o techniku). Aj to je dôvod prečo sa malé Smarty vzdialene ponášajú na súčasné elektrické Mercedesy. Lebo áno, všetky modely Smart vzniknuvšie po roku 2019 sú elektrické. Respektíve boli.
Smart #6
Pretože ten nový s názvom Smart #6 (Smart číslo šesť) nie je mikroauto a nie je ani len čisto elektrickým vozidlom. Vlastne vyzerá ako predĺžené CLA od Mercedesu s dôkladne upravenou maskou i zadkom. Pritom ide o plug-in hybrid so spaľovacím motorom v pozícii predlžovača dojazdu. Nový a zatiaľ najväčší model značky Smart má na dĺžku 4,9 metra, pričom má namierené do prémiovej strednej triedy, kde ho čaká taký konkurent ako BMW radu 3, respektíve jeho nová Neue Klasse generácia príchodzia v priebehu tohto roka.
Celý názov modelu je Smart #6 EHD a ako vyplýva z informácií z Číny, pod prednou kapotou sa skrýva typický 1,5 litrový motor, ktorý je skombinovaný s elektromotorom, automatickou prevodovkou a LFP batériou zaručujúcou značný elektrický dojazd. Benzínový motor disponuje výkonom 120 kW, batérie sú od CATL a Svolt Energy.
Krátko potom ako sa obrázky vozidla objavili v katalógu technologického inštitútu MIIT prvé obrázky zverejnil aj samotný Smart. Zatiaľ nepoznáme interiér vozidla, no je takmer isté, že väčšina z nás ho nespozná. To preto, lebo číslo Šesť je určené len pre čínsky trh a Smart nemá v pláne priviesť ho na svoj druhý najvýznamnejší trh – do Európy.