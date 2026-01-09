Red Bull RB 17 2026 - finálna verzia hyperšportu je tu. Má aj to, čo F1 mať nemôže - FOTO

Red Bull RB 17 je model produkčného hyperšportového auta, ktoré dôsledne čerpá z technologického know-how pretekárskeho tímu Red Bull. Podpísaný je pod ním bývalý technický šéf značky Adrian Newey.
Novinka však už z pochopiteľných dôvodov jeho meno na vrchol potravinového reťazca a tlačových správ nedáva, i keď jeho vplyv na vznik tohto auta je nespochybniteľný a Adrian si dal záležať, aby finálny produkt mal ešte pod dohľadom. Red Bull predstavil RB 17 pred približne dvomi rokmi avšak ešte v podobe predsériového prototypu, či skôr konceptu.
Teraz je tu sériová verzia s viditeľnými úpravami aera i špecifikácie. Model aktuálne podlieha intenzívnemu testovaniu a čoskoro by sa mala spustiť sériová výroba. Keďže však ide o vrcholné dielo súčasných technologických možností a navyše z neho Red Bull nechce nejakú Fiestu ST, ktorú si môže dovoliť hocikto, výroba je limitovaná na 50 kusov.
Základ rovnaký, zvuk špeciálny
Dva roky nie sú zrovna málo, vývoj sa posunul a to aj v prípade tohto auta. Ako prvé si všimnete výrazné LED svetlá, ktoré autu dávajú o kus príjemnejší výraz, no a tiež veľkú plutvu za kabínou, ktorá autu pomáha rozrážať vzduch a pracuje s množstvom ďalších aero prvkov.
Dizajnovo sa auto ponáša na hyperšport od značky Aston Martin, respektíve pôsobí akoby z neho vychádzalo, no to bude najmä tým koľko sily tróni v aute a koľko sily treba na to, aby bola RB 17-tka i Valkyrie od Aston Martina prišpendlená k ceste za každých okolností.
Istotne to nebude tým, že za oboma modelmi možno nájsť to isté meno a že Adrian Newey bol tam a teraz je tam – teda bol v Red Bulle a teraz je v Aston Martin… Kým však Aston Martin pri svojej Valkýre stavil na V12-tku, Red Bull má za kabínou 4,5 litrovú V10-tku od… no hádajte od koho.
Ak ste tipli Cosworth, máte pravdu. Táto monštrózna vec nie je najväčšia objemom, avšak desať valcov produkuje maximálny výkon cez 1000 koní a to aj vďaka otáčkam, ktoré dokáže vyprodukovať – číslo je 15-tisíc ot/min.
K týmto číslam sa viaže aj očakávaný soundtrack a podľa videa od magazínu TopGear to znie, že RB 17 sa presne trafil do všetkými fanúšikmi F1 milovanej V10 nostalgie z prelomu deväťdesiatych rokov. Práve to je základ celého tvrdenia o technológii, ktorú F1 mať nemôže. V6-tky nie sú zlé, ale zvuk vysokootáčkovej V10-tky je skrátka špeciálny.