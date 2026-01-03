Omladenie o dvadsať rokov: Porsche Carrera GT odchádza z fabriky ako nové. Opäť - FOTO

Dvadsať rokov je v živote človeka slušná doba, no v “živote” automobilu je to už seriózny vek. Niektoré autá sa ho ani nedožijú. Toto červené Porsche Carrera GT však prešlo takou omladzovacou kúrou, že aj keď má 20 rokov, oficiálne je nové ako z fabriky s nulou na odometri.
Nový život priamo od výrobcu
Je to akoby človek s prichádzajúcimi vráskami a vädnúcou kožou zašiel späť k svojim stvoriteľom a dal sa resetovať. K tomu si pribalil nové doplnky, novú fasádu. Toto však nie je ako omladzovacia kúra v nepoctivom autobazáre, kde sa pretočia kilometre, auto sa povysáva a naleští. Tu šlo o takú hĺbkovú kúru, že niečo také by ani pre ten najpoctivejší autobazár nebolo rentabilné. Porsche však funkciu “vynulovania kilometrov” ponúka vrámci individuálnych služieb oddelenia Porsche Sonderwunsch.
Táto 911 GT3 90 je mimoriadny zberateľský kúsok. Na počesť F. A. Porscheho - FOTO
Špecialisti auto rozoberú, opravia, vymenia komponenty a zasa zložia s takými odchýlkami, za aké by sa nehanbilo ani úplne nové auto. Takéto oživenie modelu ponúka Sonderwunsch na všetky modely Porsche i klasické veterány. Čím je auto staršie, tým je procedúra komplexnejšia a náročnejšia. V tomto prípade si konštruktéri siahli naozaj na dno, keďže šlo o vrcholné športové dielo, ktoré pred dvadsiatimi rokmi kraľovalo superšportovým vozidlám a ani dnes nemá parametre, za ktoré by sa mohlo hanbiť. No jeho majiteľ mal ešte aj náročné požiadavky – chcel totiž, aby model vyzeral tak ako slávna historická športová predloha.
Salzburg dizajn
Victor Gómez z Portorika mal veľmi špeciálnu požiadavku na Porsche Sonderwunsch Manufaktur. Chcel, aby jeho 20-ročné Porsche Carrera GT prešlo kompletnou renováciou a zároveň, aby dostalo tzv. Salzburg dizajn. Teda, aby karosériou pripomínalo slávnu 917-tku, ktorá vyhrala 24-hodín v Le Mans v roku 1970.
Interiér zas mali konštruktéri prepracovať tak, aby ladil s exteriérom – zvolené teda bolo prečalúnenie do sýtej červenej Alcantary v kombinácii s matným karbónovým finišom viacerých komponentov.
Porsche Cayenne novej generácie: Pozeráte sa na nový bratislavský prírastok - FOTO
Špeciálny Salzburg dizajn, ktorý sa prvýkrát objavil na aute 917 v roku 1970 šoférovali Hans Herrmann a Richard Attwood. V danom roku pred takmer 56-timi rokmi Porsche zaknihovalo vôbec prvé celkové víťazstvo v Le Mans. Štartové číslo víťazného auta bolo 23. Za dizajn zodpovedal díler značky z južnej časti Salzburgu.