Nissan bojuje za svoju budúcnosť. Dva nové modely majú svoje NAJ - FOTO

Nissan pokračuje v uskutočňovaní svojho plánu zvaného Re:Nissan. Cieľom značky pod novým lídrom menom Ivan Espinosa je prudkými zmenami a výraznou obmenou modelového portfólia oživiť značku a zabezpečiť jej vitálnu budúcnosť. Automobilka sa potýka s výraznými nákladmi, znižujúcou sa konkurencieschopnosťou a klesajúcimi predajmi.
Aj to je dôvod, prečo značka mohutne investuje a tieto investície prinášajú prvé ovocie. Patria medzi ne aj dva nové modely – N6 a Teana. Oba sú určené pre najdôležitejší trh Nissanu – čínsky a oba dopĺňajú elektrickú ponuku výrobcu prostredníctvom spaľovacích motorov, no každý vo svojej vlastnej forme. Zároveň sú nositeľmi významných zmien aj z hľadiska výbavy a možností, ktoré svojim budúcim majiteľom a užívateľom sľubujú.
Nissan N6
Nissan N6 je prvý plug-in hybridný sedan postavený na spoločnej platforme značiek Nissan a Dongfeng. N6 je tak do veľkej miery úzko spojený s modelmi ako Nissan N7 – čo je čisto elektrické vozidlo, ako i ďalšími autami stojacimi na platforme Tianyan. Medzi ne patrí napríklad Dongfeng 007, či Forthing Xinghai S7 a práve modelom Nissan N7. Nissan N6 tak dopĺňa ponuku sedanov o automobil jazdiaci ako elektromobil, avšak s istotou v podobe spaľovacieho motora a jeho nádrže pre prípad dlhších výjazdov do lokalít, kde nie je taká dobrá nabíjacia infraštruktúra.
Nissan Sakura so šiltovkou je EV, ktoré netreba nabíjať. Môže za to práve výsuvný šilt - FOTO
Nissan však o vozidle nepíše ako o REEV automobile, ale o plug-ine, to znamená, že medzi motorom a kolesami existuje istá možnosť priameho pohonu, no konkrétne informácie o funkčnosti systému zatiaľ nemáme. Vieme však, že novinka je nielen prvý plug-in hybrid Nissanu v Číne a prvý plug-in hybrid na spoločnej platforme, je zároveň autom s najväčšou batériou vo svojom segmente.
N6 ako klasický sedan, ktorý v Číne stále má čo povedať
Čínsky trh bez sedanov nemôže fungovať a rozširovanie ponuky prostredníctvom N6-tky a Teany o tom jasne svedčí. Model, ktorý do veľkej miery zdieľa dizajnový jazyk práve s N7-čkou a ľahko ho rozoznáte podľa spojených svetlometov na vrchnej časti a bumerangových LED pásov v spodnej časti.
Škoda 1000 MBX - ikona šesťdesiatok pre nových fanúšikov. Škoda oživila ďalšie silné meno - FOTO
Tie mimochodom opisujú tú istú líniu, ktorú na sebe stále nesú spriaznené spaľovacie modely ako Maxima. LED-ky tak aj v prípade tohto automobilu nahradili pôvodné chrómované dielce. Zvyšok dizajnu možno označiť za moderný s čistými líniami a plochami, so zapustenými kľučkami a liftbackovitou zadnou časťou s naznačeným zadným spoilerom a spojenými svetlometmi bez priznaných koncoviek výfuku.