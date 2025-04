Lexus chystá premiéru svojej novej vlajkovej lode, bude to model ES - VIDEO, FOTO

Výstava Auto Shangai 2025 začne mediálnymi dňami 23. a 24. apríla. Lexus si akiste toto podujatie nevybral náhodou. Význam autosalónu v Šanghaji každým rokom stúpa, no z výberu práve tejto výstavy vyplýva, že značka chce modelom zaujať predovšetkým na obrovskom čínskom automobilovom trhu.

Lexus o novom ES píše ako o novom globálnom modeli a zároveň o svojej novej vlajkovej lodi. Automobil sa má od súčasného modelu líšiť dizajnom a pravdepodobne aj rozmermi, keďže ešte stále platí, že titul “vlajková loď” na svetových trhoch nesie väčšia limuzína LS.

IS, ES, LS

LS súčasnej generácie je na trhu ešte dlhšie ako menšie ES. To bolo medzi sedanmi značky akýmsi stredom ponuky medzi práve LS a najmenším IS. ES zdieľa vnútornosti s modelom Toyota Camry, no to sa môže vplyvom posunu do vyšších sfér zmeniť.

Lexus pred samotnou premiérou ukázal obrysy karosérie na jednom obrázku a niekoľko detailov nového dizajnu v krátkom tízujúcom videu.

Označenie modelu ES, ktorý značka odpremiéruje v Číne ako globálneho vozidla znamená, že ani prípadná európska verzia sa od tej čínskej nebude veľmi odlišovať. V Číne sa klasickým trojpriestorovým sedanom stále darí, najmä ak poskytujú výrazný priestor pre pasažierov vzadu. Viac miesta pre posádku a batožinu naznačuje predĺžená karoséria i vyššia zadná časť.

Predpokladom je, že ES ani nemusí byť sedanom v štandardnom ponímaní. Automobilky dnes bežne označujú pojmom sedan aj vozidlá s karosériou liftback. Typickým príkladom je Audi A5 sedan, ktoré je vlastne päťdverovým vozidlom (kufor nie je konštrukčne oddelený od kabíny).

Komfortnejšie aj tichšie

Nové auto má byť komfortnejšie a tichšie ako predchádzajúcich sedem generácií modelu. Ťažiť má z najnovších posunov v oblasti elektrifikácie, no aké konkrétne motorizácie ponúkne európskemu zákazníkovi sa do 23. apríla nedozvieme.

Súčasný Lexus ES má na dĺžku 4976 mm, rázvor je 2870 mm. ES si pri objeme kufra aktuálne píše 394 litrov. V Európe je dostupný vo verzii s 2,5 litrovým štvorvalcom ako súčasťou hybridného systému s eCVT prevodovkou a pohonom prednej nápravy.

Model IS má dĺžku 5235 mm a rázvor 3125 mm. IS má motor uložený pozdĺžne a poháňanú má prioritne zadnú nápravu. V Európe sa predáva s hybridným pohonom kombinujúcim elektromotory s benzínovou V6-tkou.