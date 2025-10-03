Kolesá pre neziskovky z celého Slovenska, Volkswagen odovzdá organizáciám až deväť vozidiel – FOTO

Volkswagen tento týždeň odovzdával celkovo deväť vozidiel neziskovým organizáciám s cieľom podporiť ich prácu v teréne. Neziskové organizácie dostali vozidlá na bezplatnú výpožičku po dobu jedného roka.
Dobrá flotila
Projekt s názvom Dobrá flotila vznikla ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt neziskových organizácií po motorových vozidlách. Pre zabezpečenie terénnej práce je mobilita pre neziskové organizácie kľúčová – najmä tam, kde chýba infraštruktúra a kde sa napríklad členovia organizácií a pracovníci nevedia dostať ani prostriedkami hromadnej dopravy.
Väčšinou tak ide o prácu vo vyčlenených komunitách v regiónoch. Zo slov zástupcov jednotlivých organizácií vyplýva, že získať financovanie pre svoju činnosť je v súčasnosti čoraz náročnejšie a tak sa obrovskému záujmu o poskytnutie mobility zadarmo nemožno čudovať.
10 áut pre 9 zo 170 neziskoviek
Do projektu Dobrá flotila sa prihlásilo celkovo až 170 neziskových organizácií poskytujúcich pomoc v rôznych oblastiach po celom Slovensku. Spomedzi nich vybrala nezávislá externá komisia zložená z odborníkov na neziskový sektor deväť, ktoré získajú automobily na bezplatné užívanie.
Deväť organizácií tak získalo pre svoju činnosť modely Golf Variant a Caddy v účelných výbavách bez nadbytočných doplnkov. Celkovo však Dobrá flotila pozostáva z desiatich vozidiel. To posledné bude aj vplyvom veľkého záujmu poskytnuté na krátkodobé zápožičky ďalším organizáciám. Prihlasovanie by malo byť spustené koncom tohto roka.
IPčko, Svetielko nádeje i Slovenský skauting
V prvom roku projektu získalo vozidlá deväť organizácií zo všetkých kútov krajiny. Sú to Občianske združenie Za dôstojný život, Projekt DOM.ov, IPčko, Optima Status, Diecézna charita Rožňava, Svetielko nádeje, Slovenský skauting, Občianske združenie Prima a Slovenská humanitná rada. Ich činnosť pokrýva široké spektrum – od sociálnej a zdravotnej pomoci, cez podporu detí s onkologickým ochorením, terénnu prácu s mladými ľuďmi až po humanitárnu podporu utečencov.