Kia testuje ako prvá technológiu batériového pasu, ktorý poskytne údaje o zdraví jednotlivého článku

Spoločnosť Kia sa stáva prvým výrobcom originálneho vybavenia (OEM), ktorý verejne skúša technológiu batériového pasu na úrovni jednotlivých článkov. Cieľom je priniesť vyššiu transparentnosť batérií v elektromobiloch prostredníctvom živých údajov o zdraví každého článku (State of Health – SoH), diagnostike a sledovaní v celom životnom cykle batérie.
V rámci predbežného výskumu spoločnosť použila model EV3 vybavený senzormi na každú batériovú jednotku, ktoré monitorujú a prenášajú dáta do digitálneho batériového pasu. Používateľ, mechanik aj regulátor tak môžu získať prístup k informáciám v reálnom čase cez interný infotainment systému vozidla. Po každej oprave sa systém automaticky aktualizuje.
Dlhšia životnosť a zníženie nákladov
„Kia si kladie za cieľ nastaviť nový štandard pre zákazníkov v oblasti transparentnosti a výkonu batérií,“ uviedol Marc Hedrich, prezident a generálny riaditeľ Kia Europe. Podľa neho inovácia umožní predĺženie životnosti batérií, zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu dôveru pri kúpe použitých elektromobilov.
Okrem samotného testu Kia vytvorila internú špecializovanú organizáciu, ktorá bude v spolupráci s partnermi z celého hodnotového reťazca vyvíjať službu batériového pasu. Plánuje ju nasadiť u všetkých EV a HEV modelov v Európe do februára 2027, v súlade s európskou legislatívou o batériách a rozšíriť jej obsah o doplnkové údaje zabezpečujúce vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti.
Test koordinovala Technická univerzita v Delfte v spolupráci s Hyundai Motor Group. Model EV3 prešiel z Kórey do Nemecka, kde sa začalo snímanie a prenos údajov. Používalo sa pilotné pracovné prostredie vyvinuté organizáciou TNO. Systém je navrhnutý tak, aby umožňoval rozšírenie aj na ďalšie vozidlá, značky alebo sektory.
Za iniciatívou batériového pasu stojí širšia európska výskumná spolupráca, ktorá testuje interoperabilitu, zabezpečenie dátových prenosov a integráciu medzi systémami vozidiel a zainteresovanými stranami. Výskum prebieha v súčinnosti s projektom DATAPIPE financovaným EÚ a organizáciou ARN, ktorá sa venuje spracovaniu batérií po ukončení ich životnosti.
Začiatok nového štandardu
V porovnaní s bežnými systémami merania stavu batérie podľa modulu alebo celého balíka, technológia Kia umožňuje sledovanie stavu každého článku samostatne. To umožňuje presnejšie opravy, výmenu konkrétnych článkov, včasnú identifikáciu problémov a zníženie nákladov. Majiteľ jazdeného elektromobilu tak získa lepší prehľad, čo zvyšuje dôveru vo vozidlo a zostatkovú hodnotu batérie.
Tento test predstavuje začiatok nového štandardu – spojenia legislatívnej požiadavky s hodnotou pre zákazníkov. Transparentnosť stavu batérie na úrovni článkov, diagnostika v reálnom čase a otvorený prístup k údajom posúvajú trh elektromobilov smerom k trvalej udržateľnosti a spoľahlivosti.