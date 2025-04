Slovensko má už 1 000 lokalít pre verejné nabíjanie elektromobilov, ďalšiu výstavbu podporia výzvy za 30 miliónov eur

Na Slovensku bolo ku koncu marca 2025 dostupných 2 521 verejných nabíjacích bodov už na 1 000 lokalitách. Ide o ďalší míľnik v rozvoji ekosystému pre elektrifikovanú dopravu, ktorá sa z pohľadu počtu bodov aj lokalít naďalej rozširuje.

Ako upozorňuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), deje sa tak napriek tomu, že Slovensko stratilo dva roky, počas ktorých štát nedokázal efektívne podporiť výstavbu nových nabíjacích staníc pre samosprávy a firmy z Plánu obnovy a odolnosti.

Napraviť by to mali dve čerstvo vyhlásené výzvy s celkovou alokáciou viac ako 30 miliónov eur, ktoré sú otvorené do 30. júna tohto roka. Výstavba nabíjačiek financovaná z Plánu obnovy a odolnosti však musia byť ukončené najneskôr do polovice roka 2026.

Využitie nabíjačiek je však nízke

Napriek zvyšovaniu počtu nabíjacích staníc využitie verejných nabíjačiek (tzv. utilizácia) zostáva nízke. Môže za to najmä nízky počet elektromobilov na slovenských cestách, čo spôsobuje problémy operátorom a návratnosti ich investícií.

Na jeden verejný bod pripadá na Slovensku len približne šesť batériových elektromobilov, čo je výrazne menej ako v krajinách západnej Európy. Pre porovnanie v Nórsku je viac ako 30 vozidiel.

„Slovensko je z pohľadu verejnej infraštruktúry, obrazne povedané, „prestavané“. Množstvo lokalít má stanice, ktoré sú len minimálne využívané. Preto pre ďalší a rýchlejší rozvoj infraštruktúry je potrebné, aby rástol aj počet vozidiel na cestách. Len tak sa investície stanú udržateľnými,“ upozornil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Dve výzvy z plánu obnovy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 11. apríla 2025 dve nové výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Prvá výzva je určená subjektom územnej samosprávy a nimi zriadeným organizáciám a druhá je zameraná na právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Cieľom oboch výziev je podporiť výstavbu nových verejných nabíjacích staníc v rôznych lokalitách naprieč Slovenskom tak, aby bola sieť dostupná aj mimo hlavných ťahov a veľkých miest. Obe výzvy sú otvorené len do 30. júna tohto roka, pričom predchádzajúce výzvy museli byť kvôli administratívnym nedostatkom zrušené.

Vyššie oprávnené náklady

V oboch prípadoch pri nových výzvach ide o podporu verených nabíjacích bodov s rôznymi úrovňami výkonu – od bežných AC staníc až po vysokovýkonné DC zariadenia. Novinkou sú o niečo vyššie maximálne oprávnené náklady na nabíjačky.

Oprávnení žiadatelia môžu financovať nielen samotnú výstavbu staníc, ale aj súvisiace stavebné práce, elektroinštalácie a systémy na správu nabíjania. V oboch výzvach musia byť stanice byť prístupné všetkým používateľom elektromobilov bez diskriminácie a musia spĺňať ostatné podmienky platnej legislatívy.

Výzvy prichádzajú v čase, keď SEVA opakovane upozorňuje na potrebu urýchleného konania. Termín realizácie zostáva rovnaký ako pri pôvodne plánovaných výzvach, no časový rámec na realizáciu sa zásadne skrátil. Alokácia pre obe výzvy presahuje 30 miliónov eur, pričom výstavba musí byť ukončená v pôvodnom termíne, teda najneskôr do polovice roka 2026.