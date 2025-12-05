Hongqi HS6: Z Bratislavy do Barcelony na jednu nádrž? V pohode a ešte vám zostane - FOTO

Hongqi HS6 je novým oficiálnym držiteľom rekordu za najdlhšiu jazdu na jednu nádrž. Ekvivalentom trasy je jazda z Bratislavy do Barcelony a odtiaľ ešte do Valencie a aj to s malou rezervou – pre istotu.
Hongqi HS6 zo Šangri-La do Kantonu
Hongqi si pre svoju rekordnú trasu zvolilo trasu z reálneho mesta Šangri-La do mesta Kanton vzdialenom vyše 2000 km. Rekordná trasa, ktorú auto pod dozorom zapisovateľov z Guinessovej knihy rekordov prešlo na jedno nabitie a jedno tankovanie bola 2327 km. To je viac ako je vzdialenosť z Bratislavy do Barcelony a odtiaľ do Zaragozy. Rýpal by povedal, že trasa z hornatej oblasti na okraji Tibetu v nadmorskej výške 3200 m.n.m do nížiny v smere na Kanton mala istú výhodu, ale rýpať do toho nebudeme, keď to uznali zapisovatelia rekordov.
Koniec koncov, trasa bola náročná a prevýšenie nebolo len jednosmerné. Pointou tohto rekordu okrem krásnej metafory so štartom v meste pomenovanom po bájnom meste z knihy Jamesa Hiltona s názvom Lost Horizon, je aj dokázanie verejnosti, že so súčasnými plug-in hybridmi je možné cestovať na veľké vzdialenosti bez nutnosti zastavovať na nabíjanie, či dočerpanie paliva. Najmä v prípade ak kombinujú vysokoefektívny spaľovací motor s dostatočne veľkou palivovou nádržou a systémom elektrického pohonu, ktorý dokáže na seba prebrať väčšinu situácií zvyšujúcich spotrebu a znižujúcich efektivitu spaľovacieho motora.
Hongqi HS6 – plug-in, ktorý u nás zatiaľ nekúpite
Hongqi HS6 PHEV nie je zatiaľ v Európe dostupný, no je pravdepodobné, že bude patriť medzi 15 nových modelov, ktoré značka chce v nasledujúcich rokoch priviesť aj na náš trh. HS6 PHEV je 4,925 metra dlhé stredne veľké až veľké SUV, ktoré by sa u nás zaradilo na pomedzie segmentov strednej a vyššej strednej triedy. Rázvor s dĺžkou 2,925 mm naznačuje priestrannú kabínu najmä s ohľadom na komfort zadných pasažierov v druhom rade. Model vyznáva päťmiestne usporiadanie. Kufor má štandardnú kapacitu 503 litrov, no ďalších 49 litrov sa nachádza pod podlahou kufra.