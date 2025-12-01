Toto je TOP 9 nových čínskych áut ako stvorených pre Slovákov - FOTO

Čínske značky toho roku konečne objavili aj slovenský trh. I keď z pohľadu veľkej Číny sme naozaj malý trh, nebyť tu znamená nemať vlajočku v každej európskej krajine a to sa predsa nerobí. Toho roku sa u nás naplno rozbehli aj čínske značky, ktoré už na trhu nejaký piatok pôsobia, aby ich nový výrobcovia úplne nezatlačili do kúta.
Vďaka tomu sa rok 2025 naozaj zapíše do histórie slovenského automobilového trhu ako rok čínskeho draka. Svoje želiezka do ohňa priložili prakticky všetci významní hráči. My sme z ich ponuky vybrali tie autá, ktoré sú ako stvorené pre slovenských zákazníkov. To znamená, že majú všetky atribúty na to, aby na Slovensku mali úspech a získali si srdcia i peňaženky slovenských zákazníkov.
Každé auto, ktoré má mať u nás šancu na úspech musí mať vynikajúci pomer ceny a protihodnoty, musí mať mimoriadne dobrú výbavu, musí mať slušný pohon a ideálne nie trojvalec pod prednou kapotou. Musí mať tiež výborné priestorové parametre, musí byť veľmi praktické, no ideálne nemôže zaberať príliš veľa miesta na parkovisku. To znamená, že s autom sa bude motoristom dobre manévrovať (aj vďaka kamerám, senzorom a asistenčným systémom) a vozidlo musí tiež ponúkať zvýšený posed.
Nečudo teda, že do nášho výpočtu sa dostali takmer výhradne SUV/crossover vozidlá na hornej hranici segmentu B a v segmente C, čo sú zároveň u nás dlhodobo najpredávanejšie a najpopulárnejšie autá. Vo výpočte je jedno jediné auto klasickejšej „kombi” koncepcie, no aj to sa tvári, že je SUV/Crossover vďaka zvýšenému podvozku a terénnemu oplastovaniu. Modely sú usporiadané podľa ceny zostupne.
Hongqi HS3
Najdrahšie vozidlo vo výpočte. Nedostalo by sa sem nebyť súčasnej zníženej ceny. Tá aktuálne štartuje na úrovni 33 900 eur. Ide však o auto, ktoré je na náš trh dovážané iba v jedinej bohatej výbave. HS3 je najmenšie SUV tejto prémiovej čínskej značky, no s dĺžkou 4655 rozhodne nie je malé.
Čisto benzínový motor 1.5 Turbo je kombinovaný so 7DCT automatickou prevodovkou a poháňa predné kolesá. 436 litrový kufor a punc výnimočnosti spolu s viac ako solídnou výbavou robia z auta jedno z najzaujímavejších vo výpočte.
BAIC X55 II
BAIC oficiálne vstúpil na náš trh na autosalóne v Nitre a predstavil na ňom hneď niekoľko svojich modelov vrátane novej verzie modelu X55. Toto SUV Coupe má vo svojich útrobách benzínový štvorvalec 1.5 T s výkonom 138 kW. Motor cez 7DCT automat poháňa predné kolesá. Opäť ide o zaujímavo pôsobiace auto dodávané výhradne v najvyššej výbave a to za 31 590 eur s DPH. Má celkovú dĺžku 4620 mm, 450 litrový kufor a rovnako ako HS3 stojí na 19 palcových zliatinových diskoch.