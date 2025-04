Citroen konečne naskladnil nové trnavské C3 Aircross – rodinný kompakt za dobrú cenu - VIDEO, FOTO

Citroen C3 Aircross poznáme už takmer presne rok, no k dílerom značky na Slovensku sa prvé autá na predaj dostávajú až v týchto dňoch. Azda posuny vo výrobe, či uprednostnenie väčších trhov, no možno oba, alebo ani jeden z týchto dôvodov. Isté je, že výrazne zväčšená nová generácia C3 Aircross je už dostupná aj na našom trhu.

Nová C3-jka je väčšia ako predchodkyňa a v tomto trende spriaznený model nasleduje aj odvodená väčšia verzia. C3 Aircross je o výrazných 23 centimetrov dlhším autom. Z bucľatého crossoveru v segmente B sa stal rodinný crossover v segmente C, ktorý spolu s jednovaječným dvojčaťom menom Opel Frontera disponuje lichotivo-nelichotivým označením najmenšie 7-miestne SUV na trhu.

Odvezie až siedmich ľudí

Na dĺžke 4,39 metra dokáže pohodlne usadiť piatich cestujúcich a s istými priestorovými obmedzeniami sa odvezú aj siedmi. Citroen však v prípade sedemmiestnej verzie urobil všetko preto, aby priestorové obmedzenia pre posádku neboli veľké.

A to aj na úkor objemu kufra, ktorý má pri trojradovom vozidle len symbolických 40 litrov. Ak ale tretí rad sklopíte do podlahy, máte 330 litrov. A ak tretí rad necháte v Citroene, máte 460 litrov. Tretí rad môžete dokúpiť do každej verzie s výnimkou tej elektrickej.

Nuž ale poďme k verziám. Základom ponuky je výbava You s trojvalcovým turbomotorom s výkonom 101 koní a s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou. Cena 17 490 eur z reklám platí len pri financovaní cez finančné služby značky. Cenníková cena je 18 490 eur. You výbavu môžete kúpiť aj s elektrickou verziou. Tá ponúkne jednostupňový automat a predný elektromotor s výkonom 113 k za 26 990 eur.

Výbava Plus je zlatá stredná cesta

Elektrická C3 Aircross verzia má LFP (lítium-železo-fosfátové) batérie s kapacitou 44 kW. Zaujímavé je ladenie elektromotora, ktorý pôsobí akoby vyšiel z dielne konštruktérov spaľovacích agregátov. Jeho krútiaci moment je pri výkone 113 koní len 120 Nm. Skrátka základná elektromobilita v najmodernejšej podobe.

Už You výbava nie je chudobná a okrem sedadiel, kolies, volantu, okien, plastov a plechov ponúka aj základný balík asistentov vrátane asistenta pre jazdu do kopca, balík 6 airbagov, komfortné pruženie Advanced Comfort, manuálnu klímu, LED svetlá a alternatívu k zabudovanému displeju v podobe My Citroen Play – dokovanie smartfónu, ktorý slúži ako displej infozábavy.

Výbava Plus je klasickou zlatou strednou cestou. Ponúkne viac lakovaných prvkov karosérie, väčšie kolesá (17 palcov), elektrické spätné zrkadlá, „kožený“ volant (umelá koža), 10-palcový infotainment, parkovaciu kameru, automatickú klímu, komfortnejšie sedačky.

Vozidlá majú štvorročnú záruku

Pri Plus výbave okrem základného turbomotora a elektrickej verzie v cenách 20 490 eur a 28 990 eur kúpite aj najvýkonnejší variant v ponuke. Má 145 koní, dvojspojkovú automatiku a mild-hybridnú sústavu. Za 23 490 eur.

Financovanie stiahne 1000 eur a pri každom aute s Plus výbavou si ešte môžete odčiarnkuť uvádzací 500 e bonus. Plus električka dostane 500 eurovú ZSE Drive kartu.

Výbava Max už základný motor s manuálom neponúkne. Električka je bez bonusov a v hotovosti za 30 990, s bonusmi pri financovaní za 28 990,-. Hybrid s výkonom 145 k kúpite cash za 25 490 eur.

Všetky vozidlá majú 4-ročnú štandardnú záruku, plus ďalšie záruky na prehrdzavenie a pri električke aj na kapacitu batérie v hodnote 8 rokov/160 000 km.