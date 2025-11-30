BYD uvádza na slovenský trh dvojicu cenovo dostupných modelov: Atto 2 a Dolphin Surf - FOTO

Čínska automobilka BYD tento rok oficiálne vstúpila na náš trh a tak ako sľúbila, tak aj priviedla už štvrtú várku modelov. V prvej trojke bola dvojica SUV modelov Sealion 7 a Seal U DM-i a elektrický sedan Seal. Pred letom nasledoval sedan Seal 5 DM-i, v lete Seal 6 DM-i Touring a na záver roka dorazili najmenšie modely Dolphin Surf a Atto 2.
Značka BYD patrí k najrýchlejšie rastúcim čínskym značkám, ktorých expanzia do Európy toho roku dorazila aj na nové zväčša východné trhy, medzi ktoré patrí i ten náš. BYD má takmer hotový výrobný závod v Maďarsku, kde sa sériová výroba rozbehne už začiatkom budúceho roka. Vo vývoji zamestnáva 120-tisíc ľudí a každý deň podá v priemere 45 patentov. Jej blade battery a technológia super-hybridu sa už nachádza aj vo vozidlách cudzích značiek a práve BYD súperí s Teslou o prvé miesto medzi najpredávanejšími výrobcami elektromobilov.
Nové lacnejšie modely, zvlášť Atto 2 by mali značke pomôcť zväčšiť objem predajov i na našom trhu. BYD počas prezentácie v Bratislave predviedol aj Flash charging technológiu s nabíjaním s výkonom 1 MW. 1000 kW nabíjanie chce značka priviesť aj na náš trh a to na prelome rokov 2026/2027. Fungovať bude prostredníctvom externého batériového úložiska, ktoré získa energiu zo siete a autu následne poskytne nabíjanie rýchlosťou 400 km dojazdu za 5 minút. Prvé modely s touto technológiou budú na našom trhu prémiové autá značky Denza, neskôr prídu aj modely BYD schopné zniesť takéto extrémne nabíjanie.
BYD Atto 2
Tento crossover/SUV model sa nachádza na pomedzí segmentov B a C. BYD ho oficiálne radí do B segmentu, kde patria autá ako Škoda Kamiq, či Volkswagen Taigo, no vonkajšími rozmermi, technológiami a výbavou znesie porovnanie i s vozidlami Céčkového segmentu, kde sa nachádzajú autá ako Škoda Elroq, Karoq, či ďalší. Atto 2 prichádza na náš trh v čisto elektrickej forme, no začiatkom roka do ponuky pribudne aj DM-i plug-in hybridná verzia.
Model s pomerne konzervatívnym dizajnom s plávajúcou strechou a zadnými spojenými svetlami so symbolom nekonečna má v základe bohatú výbavu i vrátane prvkov ako tepelné čerpadlo, digitálny kľúč, či NFC kľúč, bezkľúčové štartovanie a odomykanie, V2L funkciu, plnú paletu asistentov s cúvacou kamerou, 6 airbagov, Full LED svetiel, 17 palcových diskov z ľahkých zliatin, 10,1 palcovým stredovým displejom s konektivitou CarPlay, Android Auto a kopu ďalších prvkov.