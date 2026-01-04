Bentley Supersports: po 100 rokoch sa vracia meno, ktoré trhá asfalt - FOTO

Bentley iba štvrtýkrát vo svojej histórii prináša model s označením Supersports. Má na to pádny dôvod. Ešte žiadne novodobé Bentley nebolo také silné a tak športovo ladené ako práve tento model.
Bentley Supersports je zároveň najostrejšou verziou modelu Continental GT. V jeho útrobách drieme osemvalcový motor V8 s objemom 4.0 litre. Bentley si pritom dalo veľmi záležať na tom, aby komunikovalo, že tento model nemá žiadnu mieru hybridizácie. Ide teda o ne-hybridnú motorizáciu.
Pekelné čísla a historický názov
Bentley Supersports má pod dlhou a masívnou prednou kapotou skrytú V8-čku naladenú na pekelných 666 koní a 800 Nm krútiaceho momentu. Celá sila motora je prenášaná prostredníctvom 8-stupňovej dvojspojkovej prevodovky výhradne na zadné kolesá, čo sa moderným Bentley tiež nestáva až tak často.
Prevodovka je od ZF a Bentley ju využíva v prakticky celom svojom modelovom portfóliu, avšak tu boli posilnené spojky a upravená bola mapa radenia. Výsledkom sú ostrejšie radenia, ktoré väčšmi sledujú tlak na pedál akcelerátora, zároveň je upravená stratégia podraďovania pri brzdení pre optimálnu stabilitu.
Supersports je zároveň jediný Continental GT, ktorý sa vopchal pod hmotnosť 2 tony. Aj vďaka tomu zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy a dosiahne teoretickú maximálnu rýchlosť 310 km/h. Maximálna rýchlosť je zatiaľ teoretická, keďže ide len o počítačový predpoklad. Bentley však píše, že viac než samotný údaj maximálnej rýchlosti je pre vodiča a auto samotné dôležitejšie ako sa v daných vysokých rýchlostiach vozidlo správa na ceste.
Odlišnosť nielen dizajnom
Preto má model výrazne upravený podvozok. Už len fakt, že nemá pohon všetkých kolies a všetka sila sa prenáša na zadné kolesá cez elektronicky ovládaný eLSD diferenciál s obmedzenou svornosťou je veľký počin, keďže jediný Continental GT, ktorý nemal doteraz pohon všetkých kolies bol ten určený na pretekanie – verzia GT3.
Model má rozšírený rozchod kolies o 16 mm, eLSD dopĺňa vektoring krútiaceho momentu prostredníctvom brzdovej sústavy tak, aby sa všetka tá sila nestrácala v nechcenom šmyku. Supersports pritom disponuje naďalej riadením zadnej nápravy, pričom kalibrácia riadenia, tlmenia a pruženia i kontroly trakcie a ESC systému sú komplet prepracované.
Nové konfigurácie jazdného nastavenia sa nazývajú Touring, Bentley a Sport. Touring má za cieľ zjemniť auto – to znamená, že vychádza zo štandardného športového módu Continental GT Speed, avšak pridáva zvýšenú svetlosť, jemnejšie tlmenie a tichší výfuk. Bentley je športovejší mód s otvorenou klapkou vo výfuku. K dispozícii je aj Launch control funkcia.
Finále je Sport mód pre maximálnu responzívnosť systému pohonu. Model disponuje novými dvojkomorovými nastaviteľnými tlmičmi a 48V stabilizátorom schopným reagovať na prípadné náklony a nechcený posun karosérie za 0,3 sekundy, pričom systém vie potláčať nechcený pohyb až silou 1300 Nm. Brzdy sú podľa Bentley najväčšie vôbec. Kotúče vpredu majú až 440 mm a 10 piestikov, vzadu sú 410 mm kotúče so štyrmi piestikmi.