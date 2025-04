Bentley Batur Convertible má za sebou premiéru. Predstavil sa tam, kde bude slúžiť - VIDEO, FOTO

Ak by ste debut výrazne limitovanej série automobilov s názvom Bentley Batur Convertible by Mulliner očakávali na prebiehajúcich autosalónoch v americkom New Yorku, či čínskom Šanghaji, boli by ste ďaleko od pravdy.

Akokoľvek luxusné autá sa ukazujú na autosalónoch, Batur Convertible hrá inú ligu a hrá ju presne tam, kam bude dozaista smerovať veľká časť produkcie – do štátov a štátikov postavených na bohatých zásobách ropy na Arabskom polostrove.

Konkrétne v tomto prípade bola premiéra v Spojených arabských emirátoch a ešte konkrétnejšie v emiráte Dubaj v púštnom luxusnom rezorte Bab Al Shams.

Mulliner sa na farbách vyhral

A treba uznať, že táto púštna scenéria v kombinácii so západom slnka Baturu v tmavej zelenej metalíze naozaj pasuje. Odtieň farby exteriéru je taktiež dielom najstaršej karosárne na svete pracujúcej opäť pod krídlami značky Bentley.

Vo voľnom preklade sa volá polnočný smaragd a zovňajšok auta modeluje spolu s karbónovými doplnkami a sivým pretekárskym pásom s oranžovým ohraničením. Všetky vonkajšie farby a detaily nadväzujú na farebnú kombináciu vo vnútri.

Skrátka, Mulliner sa na farbách a kombináciách farieb i materiálov poriadne vyhral a z tohto konkrétneho Baturu spravil unikát presne tak ako má v pláne aj s ostatnými autami.

Batur Convertible má naplánovaných celkovo 16 exemplárov, každý dotvorený presne podľa požiadaviek zákazníka. Batur Convertible je tretím zo sady modelov od Mullinera. Prvým bol Bacalar barchetta, druhým Batur Coupe.

Kusovky ako oslava W12

Všetky tri modely s unikátnym dizajnom spája spoločné srdce. Motor W12 s objemom 6,0 litra, ktorého produkcia končí toto leto. Nielen obnova a zvýraznenie karosárskeho mena Mulliner teda stojí za trojicou zákazkových modelov. Ich úlohou je aj oslavne ukončiť produkciu motora, ktorý Bentley v ostatných desaťročiach preslávil.

Ručne skladaný motor má v modeloch Batur doteraz najvyšší výkon. 750 koní a krútiaci moment 1000 Nm znamená, že motor má vo svojej poslednej edícii o 40% vyšší výkon a o 25% nižšu spotrebu ako na svojom začiatku. Agregát má zmenené nasávanie, vylepšené prepĺňanie, nové medzichladiče a softvérové úpravy v porovnaní so staršou verziou.

Pôvodné plány hovoria o tom, že po tejto sérii rozlúčkových spaľovacích modelov by mala nasledovať premiéra prvého elektrického Bentley. Značka napriek koncu W12 a elektrickému modelu spaľovací svet neopustí, iba doplní elektrifikáciou.