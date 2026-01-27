Firma Business Lease rástla aj vlani, pribúdali jej lízingové zmluvy a predala najviac jazdených áut

Spoločnosť Business Lease Slovakia v minulom roku zvýšila financovaný vozový park o 3,4 percenta na 5 726 kontraktov. „Finančný cieľ sme splnili na 125 %,“ hovorí výkonná riaditeľka firmy Lucia Čišková. Vlaňajšie ekonomické prostredie pritom nebolo ideálne. „Mnohé zmeny mohli spôsobiť stagnáciu, my sme sa však, dá sa povedať, už od roku 2020 a pandémie covidu naučili nenechať sa vyrušiť, rýchlo sa adaptovať a sústrediť sa na cieľ,“ poznamenala Čišková.
Okrem operatívneho lízingu sa spoločnosti darilo aj na poli predaja jazdených vozidiel Cars and Care. Predali historicky najvyšší počet vozidiel, takmer 1 300. V decembri predaje podporila očakávaná zmena v oblasti DPH. Tím krátkodobého prenájmu dosiahol podľa Čiškovej tiež dobré výsledky, a to s počtom prenájmov 1 150 za celý rok 2025.
Škoda hodnotila minulý rok a predstavila plány na 2026: Epiq a Peaq budú nové hviezdy - FOTO
V rámci produktových línii plánuje spoločnosť v tomto roku ďalší rast. A to trojpercentný rast financovaného fleetu, ako aj rast v krátkodobom prenájme. Firma chce tiež dosiahnuť vysoké predaje v rámci Cars and Care. „Máme jasné plány aj v oblasti vylepšení zákazníckej cesty, dostali sme zaujímavé podnety od našich klientov, ktoré by sme radi v roku 2026 rozvíjali,“ podotýka Čišková.
Zároveň má spoločnosť pripravené podnety na automatizáciu procesov cez robotizáciu, AI a ďalšieho rozvoja core systému OneCore. Zmena zákona o DPH je v oblasti nákupu vozidiel tiež aktuálnou témou. „Sami sme zvedaví, ako sa táto zmena pretaví do záujmu o produkt operatívneho lízingu. Čo určite dokáže priniesť, je komplexnosť všetkých nákladov v rámci jednej mesačnej platby a jednoduchšie výkazníctvo,“ dodáva Čišková.
Firma Business Lease Slovakia vznikla v roku 1998. Je poskytovateľom komplexnej mobility a okrem operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby poskytuje aj krátkodobý prenájom či predaj jazdených vozidiel po operatívnom lízingu. Sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group.