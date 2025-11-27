APZD varuje pred zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov, rizikom je možné zvýšenie korupcie

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) upozorňuje na negatívne dopady rýchleho rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov. Tento úrad je podľa APZD kľúčovým prvkom prevencie korupcie a jeho narušenie môže oslabiť dôveru investorov v právny štát a ovplyvniť investičné prostredie na Slovensku.
Dôležitý mechanizmus
APZD kritizuje, že vláda navrhuje zrušenie úradu v zrýchlenom legislatívnom konaní, bez dostatočného odborného dialógu a podrobného vyhodnotenia dopadov. Tento postup podľa asociácie znižuje transparentnosť legislatívneho procesu v citlivej oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov sú znepokojení novou legislatívou, odmietajú aj tvrdenia o politizácii úradu
Ochrana oznamovateľov je dôležitý mechanizmus, na ktorý sa spoliehajú občania, podniky a zahraniční investori. Akékoľvek zásahy do jeho nezávislého fungovania môžu byť vnímané v medzinárodnom prostredí a zvýšiť vnímané riziko korupcie. To môže mať negatívny vplyv na príchod nových projektov či rozširovanie existujúcich výrobných kapacít.
Konštruktívny partner
APZD navrhuje, aby akékoľvek zásadné zmeny v ochrane oznamovateľov prebehli riadnym legislatívnym procesom a po dôkladnej odbornej diskusii.
Žilinka doručil Rašimu list so zásadnými výhradami k návrhu zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov – FOTO
Asociácia zdôrazňuje, že fungujúce a odborne riadené verejné inštitúcie sú rovnako dôležité pre modernú ekonomiku ako kvalifikovaná pracovná sila či kvalitná infraštruktúra. APZD sa pritom deklaruje ako konštruktívny partner pri hľadaní riešení, ktoré posilnia dôveru, transparentnosť a právnu istotu zamestnávateľov na Slovensku.
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 17 zväzov, 2 500 firiem a 180 000 zamestnancov. Aktívne sa zapája do sociálneho dialógu, je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru aj Aliancie sektorových rád. Medzi jej členské zväzy patria napríklad Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR či Slovenská bioplynová asociácia.