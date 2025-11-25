Zrušenie ÚOO je posledným klincom do rakvy spravodlivosti, Remišová sa obracia na európske inštitúcie – VIDEO

Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) je posledným klincom do rakvy spravodlivosti. Na utorkovej tlačovej besede to vyhlásil poslanec za Hnutie SlovenskoMichal Šipoš. Ten súčasne kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že po prehratých súdnych sporoch „láme zákon cez koleno a ničí nezávislé inštitúcie“.
Milan Vetrák (Hnutie Slovensko) pripomenul, že ÚOO vznikol zásluhou Hnutia Slovensko, a že je spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry, Národnou kriminálnou agentúrou a Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) kľúčovou inštitúciou v boji s korupciou. Vetrák zdôraznil, že vláda už dve z nich zrušila, a teraz ruší tretiu.
Stanovisko Iniciatívy za právny štát k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov vládou SR
„Zastrašuje aj ŠTS. Vďaka ÚOO sa Slovensko v minulom období posunulo o desať miest v rebríčku boja proti korupcii vyššie oproti Ficovým vládam,“ zdôraznil Vetrák. Súčasne podotkol, že návrh sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní bez dôvodu, čo už skritizoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová informovala, že sa v mene klubu obracia na vedenie Európskej komisie, Európskeho parlamentu aj na Radu Európy, ktorá ÚOO hodnotila pozitívne. „Spravíme všetko, aby sme zastavili valcovanie právneho štátu,“ vyhlásila Remišová. Poslanec Igor Dušenka súčasne upozornil, že novela oslabí ochranu oznamovateľov. Vláda podľa jeho slov zmenšuje okruh chránených osôb, čo je v rozpore s právom EÚ.