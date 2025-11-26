Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov sú znepokojení novou legislatívou, odmietajú aj tvrdenia o politizácii úradu

Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov vyjadrili znepokojenie nad pripravovanými legislatívnymi zmenami, ktoré podľa nich môžu vážne oslabiť systém ochrany oznamovateľov na Slovensku.
Poslancom NR SR adresovali otvorený list
V otvorenom liste adresovanom poslancom Národnej rady SR upozorňujú, že návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti umožňuje „opakované preskúmanie ochrán, retroaktívne zrušenie už udelených ochrán a oslabuje dôveru v nezávislosť inštitúcie„.
Zamestnanci zdôrazňujú, že takýto vývoj by mohol viesť k situácii, keď sa ľudia, ktorí dnes v dobrej viere chránia verejný záujem, môžu zo dňa na deň ocitnúť bez pomoci.
Oznamovatelia majú obavy o svoju ochranu
Už teraz podľa zamestnancov úradu dostávajú e-maily od oznamovateľov, ktorí vyjadrujú obavy o svoju ochranu a zachovanie dôvernosti dát.
Predkladatelia zákona argumentujú snahou o zjednotenie rozdrobených právnych úprav obetí trestných činov a oznamovateľov, avšak zamestnanci úradu upozorňujú, že zlúčením týchto agend pod jednu inštitúciu bez finančného, materiálneho a personálneho zabezpečenia, tento cieľ nie je možné dosiahnuť.
Odmietajú politizáciu úradu
V liste tiež odmietajú tvrdenia o politizácii úradu a zdôrazňujú, že nikdy nepociťovali tlak rozhodovať v záujme konkrétnych politikov, politických strán alebo iných skupín či jednotlivcov.
„Naše rozhodnutia sú vždy založené na odbornej expertíze, zákonoch a najlepšej znalosti jednotlivých prípadov. Nezávislosť a profesionalita sú základom našej práce a kľúčovou garanciou, že oznamovatelia sú chránení nestranne a spravodlivo. Preto žiadame politikov, aby prestali dehonestovať našu prácu a umožnili nám bez politických zásahov naďalej pomáhať tým, ktorí pre svoju odvahu nemlčať o nezákonných veciach sami seba ohrozujú, aby chránili a uprednostnili verejný záujem,“ zakončili list poslancom parlamentu zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov.