Stanovisko Iniciatívy za právny štát k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov vládou SR

Iniciatíva za právny štát vyjadruje vážne znepokojenie nad spôsobom, akým vláda SR pristúpila k návrhu na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a k jeho nahradeniu novým orgánom. Diskusia o legislatívnych zmenách v oblasti ochrany oznamovateľov musí prebiehať transparentne a predvídateľne; postup, ktorý v tomto prípade zvolila vláda, tieto štandardy nespĺňa.
1. Zneužívanie skráteného legislatívneho konania
Vláda chce zásadné zmeny v inštitucionálnom systéme ochrany oznamovateľov presadiť v skrátenom legislatívnom konaní. Takýto postup má byť podľa zákona vyhradený len na výnimočné a objektívne odôvodnené situácie. Predloženie materiálu bez včasného zverejnenia, bez riadneho odôvodnenia naliehavosti a bez možnosti odbornej konzultácie vytvára vážne pochybnosti o súlade so zákonom aj s princípom právnej istoty.
2. Nedostatočná transparentnosť a predvídateľnosť
Oznámenie o zasadnutí vlády v piatok večer, zaradenie významnej legislatívnej zmeny na sobotné rokovanie a absencia riadnej komunikácie voči odbornej verejnosti či dotknutému úradu sú v rozpore s princípom transparentnosti výkonu verejnej moci. Takto závažné zásahy do systému inštitucionálnej ochrany oznamovateľov si vyžadujú riadnu verejnú diskusiu a odborné posúdenie, nie skrátený proces bez predchádzajúcej informovanosti.
3. Riziko zásahu do nezávislosti orgánov
Zrušenie existujúceho úradu a jeho rýchla náhrada iným orgánom vyvoláva otázky o tom, či je hlavným účelom zmena efektívnosti systému, alebo zásah do nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov. Nezávislé inštitúcie sú jedným zo základných pilierov právneho štátu a všetky zásahy do ich fungovania musia byť maximálne transparentné, riadne odôvodnené a nesmú pôsobiť účelovo.
4. Potreba rešpektovať európske štandardy
Ochrana oznamovateľov je záväzkom vyplývajúcim z európskej smernice. Slovenská republika by mala pri legislatívnych zmenách zabezpečiť, aby nedošlo k oslabeniu nezávislého mechanizmu ochrany a aby nový model poskytoval minimálne rovnakú úroveň garancií ako existujúci.
Iniciatíva za právny štát vyzýva vládu a parlament, aby pri prijímaní akýchkoľvek zmien týkajúcich sa ochrany oznamovateľov postupovali štandardným legislatívnym procesom, rešpektovali požiadavky na transparentnosť, predvídateľnosť a verejnú kontrolu, a zabezpečili, že Slovenská republika bude aj naďalej poskytovať silnú, nezávislú a dôveryhodnú ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Informačný servis