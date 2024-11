Andrés Iniesta po ukončení kariéry kúpil klub v Dánsku (video)

Bývalý stredopoliar FC Barcelona a španielskej futbalovej reprezentácie Andrés Iniesta sa stal spolumajiteľom dánskeho treťoligového klubu FC Helsingör.

Ako referuje web televíznej stanice ESPN, Iniestovo angažovanie sa v Helsingöre prichádza cez športovú manažérsku a poradenskú spoločnosť NSN, ktorú spoluzaložil a ktorá prevzala kontrolu nad klubom spolu so švajčiarskou investičnou skupinou Stoneweg.

Klub má dobré zázemie

„Je to fantastická príležitosť spoznať futbal iným spôsobom,“ povedal Iniesta pre oficiálnu stránku klubu. „Je to neuveriteľne vzrušujúci klub so skutočne dobrým zázemím, množstvom dobrých ľudí v klube a okolo neho a potenciálom stať sa dôležitou súčasťou dánskeho futbalu,“ povedal Iniesta neskôr pre Helsingör Dagblad.

FC Helsingör je na 7. priečke v 12-člennej treťoligovej tabuľke. Mužstvo trénuje Španiel Pep Alomar, zatiaľ čo športový riaditeľ Quim Ramón predtým pôsobil v mládežníckej akadémii FC Barcelona.

V Španielsku produkuje víno

Ako hráč vyhral Iniesta viacero trofejí a strelil víťazný gól vo finále majstrovstiev sveta v roku 2010. Po dlhoročnom účinkovaní v Barcelone sa na sklonku kariéry pobral do japonského Visselu Kobe, ktorý vlani vymenil za Emirates Club zo Spojených arabských emirátov, kde nedávno ukončil kariéru.

Pre Iniestu, ktorý by sa chcel stať trénerom, to nie je prvá takáto investícia. Pred niekoľkými rokmi sa stal akcionárom v španielskom klube Albacete Balompié, v ktorom začínal kariéru.

V materskom regióne Fuentealbilla je zasa majiteľom veľkej vinice, kde pod značkou Bodega Iniesta produkuje víno „116 minuto“. Názov sa odvoláva na najslávnejší moment jeho kariéry, keď presne v 116. minúte rozhodol finále MS 2010 v JAR.