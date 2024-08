Alcaraz „sfúkol“ Augera-Aliassima a stal sa prvým finalistom olympijského turnaja

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom semifinále si v pozícii nasadenej dvojky poradil s Kanaďanom Félixom Augerom-Aliassimom 6:1 a 6:1.

Dvadsaťjedenročný rodák z Murcie stále neprehral v metropole Francúzska ani jeden set. V nedeľňajšom zápase o zlato stretne s úspešnejším z druhého semifinále, v ktorom proti sebe od 19.00 h nastúpia najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič a Talian Lorenzo Musetti.

Môže napodobniť Nadala

„Môj dnešný výkon bol kompletný. Dovolím si tvrdiť, že som hral na vysokej úrovni. Pomohlo mi to, že včera som mal viac času na regeneráciu. Sústredil som sa na to, aby som bol dnes čo najlepší. Félix hral včera náročný zápas v singli i v zmiešanej štvorhre, čo možno ovplyvnilo aj dnešok. Veľmi sa teším, že si premiérovo zahrám v olympijskom finále,“ zhodnotil Alcaraz, ktorý sa stal najmladším finalistom od návratu tenisu do olympijského programu v roku 1988.

Alcaraz sa môže stať druhým španielskym tenistom so zlatou olympijskou medailou vo vitrínke. Pred ním sa to podarilo iba Rafaelovi Nadalovi, ktorý ovládol singlovú časť turnaja na OH 2008 v čínskom Pekingu.

„Bude to veľmi dôležitý moment v mojej kariére. Budem sa snažiť znova robiť správne všetko na kurte. Dôležité bude aj to, aby som nemyslel na to, čo bude v hre. Musím si to najmä užiť a hrať uvoľnene, veď medailu už mám istú,“ doplnila aktuálna svetová trojka, ktorá pred OH triumfovala aj na wimbledonskej tráve.

Djokoviča zdolal na Wimbledone

Jasným favoritom piatkového večerného duelu medzi Djokovičom a Musettimu bude najvyššie nasadený Srb. Toho práve vo wimbledonskom finále Alcaraz hladko zdolal (3:0 na sety, pozn).

„Nechcem sa upínať k tomu, že budem myslieť na zápas proti Novakovi. Ešte to nie je isté. Musíme si počkať. Ak by to bol on, bolo by to epické, ale uvidíme,“ uzavrel mladý tenista zo Španielska.