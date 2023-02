Zuzana Čaputová zatiaľ neuvažuje nad tým, či sa bude uchádzať o funkciu aj na nasledujúce obdobie

Napriek tomu, že už v marci to budú štyri roky od zvolenia Zuzany Čaputovej za prezidentku SR, zatiaľ neuvažuje nad tým, či sa bude uchádzať o funkciu aj na nasledujúce obdobie. Uviedla to v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko. Priznala, že momentálne to, čo považuje za dôležité, je previesť Slovensko k predčasným voľbám s čo najmenšími stratami.

Prezidentka informovala, že sa teší na stretnutie s novozvoleným českým prezidentom Petrom Pavlom a dodala, že sa spolu v blízkej budúcnosti chystajú navštíviť aj Ukrajinu.