Adresná dávka môže pomôcť ľuďom, uviedla Čaputová a vyjadrila sa aj k mobilizácii slovenských mužov

Doterajšia vláda urobila množstvo krokov na pomoc ľudom, najmä rodinám s deťmi a dôchodcom, uviedla v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Stále však podľa nej existuje skupina občanov, ktorým pomoc buď pomohla málo, alebo ich obišla. Ide najmä o rodičov samoživiteľov, o dôchodcov, ktorí žijú osamote, taktiež o dôchodcov s minimálnymi dôchodkami.

Adresná dávka ľuďom

Ako dodala slovenská hlava štátu, títo ľudia si nemôžu uplatniť jednotlivé veľkorysé ponuky, ktoré vláda pripravila, ako je daňový bonus, ktorý pomáha najmä stredno- a vysokopríjmovým osobám. Prezidentka uviedla, že majú výstup zo stretnutia s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniakom (Sme rodina), s ktorým sa zhodli z hľadiska hodnotenia situácie.

Z výstupu vyplýva, že je možné pomôcť krátkodobo tým ľudom, ktorí sú poberatelia dávok v hmotnej núdzi tým, že by dostávali adresnú dávku. Prezidentka uviedla, že ak má parlament s niečím pomôcť a rozhodovať, tak by sa to malo týkať práve pomoci so zvládaním momentálnej krízy.

Stíhačky pre Ukrajinu

Prezidentka verí, že sa po voľbách nezmení zahranično-politické smerovanie Slovenska, pretože stojíme na správnej strane dejín.

„To, že pomáhame Ukrajine je dobré a vďaka tomu, že im pomáhame aj vojenskou pomocou sa môže brániť, a tým sa Slovensko od konfliktu vzďaľuje. My pomáhame Ukrajine brániť sa, a nie tomu, aby agresívne presahovala svoje hranice do Ruska. Ak by som tam iba stála a nepomohla jej, tak by som sa cítila, že pomáham agresorovi,“ uviedla Čaputová.

Dodala, že si úprimne myslí, že je správne poskytnúť Ukrajine stíhačky MiG 29, avšak je dôležité, aby to prebehlo ústavne súladným spôsobom.

Mobilizácia slovenských mužov

Čo sa týka hoaxov o mobilizácii slovenských mužov, prezidentka tvrdí, že strach a klamstvá sa využívajú ako nástroj politického boja, čo považuje za nebezpečné a nešťastné. Vyvolávať strach u ľudí z mobilizácie mužov považuje za neuveriteľne cynické zneužívanie strachu ľudí z vojny. Poslať mobilizovaných mužov na Ukrajinu, je miešanie sa do konfliktu, ktorý nikto nechce.

„Vystrašený človek je ľahšie manipulovateľný,“ dodala prezidentka s tým, že na Slovensku sú ľudia veľmi náchylní veriť dezinformáciám, čo môžu využiť niektoré politické strany v predvolebnej kampani.