Fico príde s návrhom na ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Čaputovú vyzval, aby dala „gaunerom“ v koalícii ultimátum (video)

Strana Smer – sociálna demokracia má v pláne prísť s návrhom na ďalšiu mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR pokiaľ ide o voľby 24. júna, čo je termín, s ktorým strana súhlasí.

„Musíme ho predložiť tak, aby sa o ňom rokovalo buď v priebehu budúceho týždňa alebo najneskôr v pondelok 27. februára. Ak sa nebude rokovať o predčasných parlamentných voľbách do tohto dátumu, môžeme konštatovať, že nám ubehli všetky termíny, a to vďaka nezáujmu vládnej koalície,“ vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii po tom, čo poslanci ani v piatok na druhýkrát neotvorili rokovanie k uzneseniu o skrátení volebného obdobia.

Úmyselné blokovanie rokovania

Fico považuje za hanebné, keď sa takto nakladá s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má rokovať o vážnej veci. Povedal, že rovnako ako pri prvom, tak aj pri druhom hlasovaní bola sála plná ľudí, no prezentovalo sa len okolo 50 – 60 poslancov, čo podľa Fica znamená úmyselné blokovanie rokovania.

Všetci podľa lídra Smeru-SD hovoria o tom, že predčasné voľby by mali byť čo najskôr, pretože štát je čím ďalej v horšom stave, ale súčasne väčšina v NR SR robí všetko pre to, aby voľby boli v termíne, ktorý je pre Slovensko najnevýhodnejší, a to je 30. september.

Ultimátum od Čaputovej to môže vyriešiť

Fico sa tiež vyjadril, že v tejto chvíli neostáva nič iné, len sa obrátiť na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Podľa neho môže všetko vyriešiť ultimátum od prezidentky, že ak nebude do siedmich dní schválené uznesenie, tak vyhlási úradnícku vládu.

„Prezidentka vyvolala tento stav, nesie zaň zodpovednosť, tak sa teraz nemôže skrývať a musí prijať rozhodnutie,“ dodal predseda Smeru a vyzval prezidentku aby „gaunerom“ v koalícii dala toto ultimátu a „budú odstavení od koryta za dve sekundy“.

„Celé toto trápenie, čo tak neuveriteľne znižuje pohľad ľudí na NR SR a celý slovenský politický systém a čo tak znižuje dôveryhodnosť ústavných orgánov sa dá ukončiť jediným vyhlásením prezidentky Čaputovej,“ uzavrel Fico.