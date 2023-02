Paragraf 363 neprimerane zasahuje do nezávislosti súdnej moci, tvrdí prezidentka Čaputová

Paragraf 363 Trestného poriadku je všeobecne napísaný a neprimerane zasahuje do nezávislosti súdnej moci. Ako uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko vzniká polemika, akým spôsobom v štádiu trestného konania ho je možné použiť.

Podanie prezidentky na ústavný súd

Podľa prezidentky, samotná polemika je dôvodom na to, aby to ustanovenie bolo spresnené, žiaľ, doposiaľ k tomu neprišlo. Ide o ustanovenie a o veľmi silnú moc v rukách generálneho prokurátora, voči ktorej nie je opravný prostriedok, ktorý je možné použiť v ktoromkoľvek štádiu trestného konania.

Aj preto prezidentka podala podanie na ústavný súd, aby preveril, či je takýto obsah právomoci podľa paragrafu 363 v súlade s ústavou a či už nenastal presah. Prezidentka si myslí, že presah nastal.

Jedná z možnosti, ako paragraf upraviť, je, že by sa používal iba tam, kde je vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe a bolo by ho možné použiť len v prípadoch, kedy by ešte nerozhodoval väzobný súd. „Nemyslím si, že je vhodné, aby jedna osoba, ak keď ide o generálneho prokurátora, toto všetko zastavila bez opravného prostriedku,“ uviedla prezidentka Čaputová.

Disciplinárka voči generálnemu prokurátorovi

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) dokončuje návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, Zuzana Čaputová uviedla, že si musí všetky skutočnosti prejsť a zistiť, či niektoré z konaní, ktoré vidí u generálneho prokurátora, vydá na disciplinárny návrh. „Disciplinárny návrh vydám len vtedy, keď si budem istá, že tento návrh má šancu na úspech,“ spresnila Čaputová.

Prezidentka sa v diskusnej relácii vyjadrila aj k novele Trestného zákona a znižovaniu trestných sadzieb. Považuje to za krok správnym smerom, avšak dodala, že polemiku vzbudzuje znižovanie sadzieb v korupčných trestných či majetkových trestných činov práve v období, keď sa vyvodzuje trestnoprávna zodpovednosť voči bývalým verejným činiteľom. Novela Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti prináša aj alternatívne tresty, čo je tiež správna voľba.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas predstavil novelu Trestného zákona, ktorej cieľom je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Ústrednou témou novely zákona je restoratívna justícia a alternatívne tresty, ako aj prehľadnejšie trestné sadzby a viac priestoru pre spravodlivejšie posúdenie situácie sudcom.